“Me lo arrebataron todo”: Britney Spears asegura que sus exagentes intentaron matarla

Por Eric Santos

Ciudad de México, 24 de febrero (AS México).- Britney Spears cuenta con casi 40 millones de seguidores en las redes sociales, por eso cada publicación que hace no pasa desapercibida aunque trate de eliminarlo con celeridad. Y eso es precisamente lo que le ha ocurrido con una polémica publicación en la que denunciaba que sus exagentes trataron de matarla. Lou Taylor y Robin Greenhill fueron sus representantes mientras la cantante estaba bajo la tutela de su padre, y es precisamente a ellos a los que pretendía demandar y a quienes acusa de tratar de terminar con su vida.

Según ella, tanto ella como su padre sufrieron la manipulación por parte de la dueña de Tri Star Sportis and Entertainment Group y su socia, por eso se despacha contra las dos: “Una semana antes de que me enviaran a ese maldito lugar, Tri Star me invito a sus oficinas. Esas zorras presumidas y ostentosas… Y ellas muy guapas y buenas con su ‘no estamos aquí para hacerte sentir especial’”, comenzó expresando Spears.

Britney Spears EXPOSES Lou Taylor and Robin Greenhill on Instagram. “I think they were trying to kill me.” pic.twitter.com/0B4CPrddr8 — Britney Stan 📚 (@BritneyTheStan) February 23, 2022

Lógicamente el lugar al que se refiere es la clínica en la que fue internada, según ella por la influencia de su padre James, influenciado por aquel entonces por esas dos mujeres: “Me lo arrebataron todo y ‘me hicieron sentir especial’… Claro, las mismas zorras que me mataron una semana después. Y mi padre las adoraba y las hubiese obedecido en todo” continuó.

“Creo que estaban tratando de matarme. Todavía hoy pienso que era exactamente eso lo que estaban tratando de hacer”. Britney insiste en que en aquella época no le pasaba absolutamente nada y que por suerte recuerda todo: “Nadie habría sobrevivido a algunas cosas que me hicieron. Y yo no solo pasé por ello, sino que lo recuerdo todo”, detalla Spears.

AMENAZA CON UNA DEMANDA CONTRA TRI STAR

“Voy a demandar a esa mierda de Tri Star. Se fueron de rositas después de todo aquello y estoy aquí para hacerles pagar por cada día de mi preciosa vida que me quitaron”, sentencia. Desde el entorno de Lou Taylor han descrito las afirmaciones de Britney Spears como “completamente falsas, además de altamente ofensivas, dañinas e inaceptables”.

