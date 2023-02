García Luna debió ser juzgado aquí: AMLO. Que fuera en EU “es un llamado de atención”

El Presidente aseguró que el exfuncionario de Seguridad del gabinete de Calderón debía haber sido juzgado en el país, pero también criticó al Poder Judicial por resoluciones como la liberación de cuentas de la esposa de García Luna o la de Caro quintero de 2013.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que Genaro García Luna, quien fuera el Secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón Hinojosa, “debió ser juzgado aquí” y el hecho de que fuera un tribunal en Estados Unidos el que lo condenó es “una llamada de atención a la justicia mexicana”.

“Es una llamada de atención para la justicia mexicana, porque se debió juzgar aquí, nosotros tuvimos elementos, se presentaron, ya lo habían detenido, pero sobre todo la desconfianza, ya no tanto ahora en el Ejecutivo, sino la desconfianza que hay en el Poder Judicial”, señaló en su conferencia matutina de este viernes.

“El Poder Judicial necesita reformarse”, añadió, recordando el caso de la liberación de Rafael Caro Quintero, que fue liberado en 2013 por una decisión judicial que fue revertida cuando el capo ya había huido. “Y todavía –esto que sucedió el día que están juzgando a Genaro García Luna– un Magistrado ordena que se descongelen las cuentas de su esposa”, añadió.

Por lo tanto, pidió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y al resto de ministros del máximo tribunal del país, así como a los consejeros de la Judicatura, “que informen”, pero “se quedan callados”.

“No es un asunto de nosotros, es un asunto de su responsabilidad para con los ciudadanos, para con el pueblo. Si no hay actuación hay que ver si se presentó la denuncia, cuándo se presentó, Entonces sí es un llamado de atención para decir ya, que no haya impunidad, contubernio”, argumentó.

“Así como estaba tomado el Ejecutivo, secuestrado, porque era una República aparente, simulada, como es un proceso de transformación que lleva tiempo, hay que seguir limpiando los poderes en su conjunto, pero vamos bien. Muy bien”, dijo.

El pasado martes 21 de febrero, el jurado de la Corte Este de Brooklyn encontró a Genaro García Luna culpable de los cinco cargos en su contra, entre los cuales está el de dirigir una organización criminal durante un largo periodo y participar en una conspiración para traficar droga –cocaína– hacia aquel país.

NO ES LO FUNDAMENTAL SI GARCÍA LUNA ERA MILITANTE DEL PAN: AMLO

El Presidente López Obrador también celebro que “después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a manifestarse, en este caso los dirigentes del PAN”, luego de que los panistas se deslindaran de García Luna por no ser militante del Partido Acción Nacional, aunque pidieron que sea juzgado por sus crímenes.

“Acerca de que si es militante o no, García Luna, pues eso no es lo fundamental, lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox, que sí era militante del PAN, o sólo que ya no sea. O era de Morena. Y fue Secretario de Seguridad Pública de Calderón y de acuerdo a la Constitución, el titular del Ejecutivo nombra a sus secretarios, depende del Presidente. Y Calderón también llegó al Gobierno impulsado por el PAN”, argumentó AMLO.

“Entiendo que es una situación difícil para ellos y que están también una oportunidad. No se puede [deslindarse de García Luna], ¿cómo? Tendrían que pedir una investigación a fondo, que se profundice, pedir a García Luna que informe cómo era su relación con Fox y con Calderón. Todavía hay tiempo para que actúe como testigo protegido, no sólo porque puede lograr que le disminuyan el tiempo de estancia en la cárcel sino por su contribución a purificar la vida pública de México”, reiteró.

Sobre todo, indicó, el juicio de García Luna, y su condena, servirán “para que no se vuelva a repetir, para que nadie en ningún nivel de la escala pública se atreva a entrar en contubernio con la delincuencia organizada y con la delincuencia de cuello blanco”. “Que se separe, que se deslinde la responsabilidad pública de los intereses económicos. De los intereses producto de el influyentismo, de la ilegalidad. Eso es una gran contribución para el futuro de la vida pública del país”, concluyó.