Veracruz: Hallan cuerpos de dos trabajadores de Pemex desaparecidos tras explosión

Familiares de los otros trabajadores continúan afuera de las instalaciones de Pemex en espera de que las demás víctimas sean localizadas.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).- Dos cuerpos de los cinco trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) desaparecidos tras los dos incidentes registrados en instalaciones de la planta ubicada en Veracruz, fueron encontrados este viernes en el municipio de Ixhuatlán del Sureste.

Familiares de las víctimas que dejó el incendio en la Refinería de Minatitlán y la explosión en la subestación de Tuzandepetl fueron convocados a una reunión con los directivos de Pemex donde les informaron que los cuerpos no pueden ser identificados por el estado en el que se encuentran.

A través de sus redes sociales, el hijo de uno de los empleados confirmó que uno de los cuerpos hallados en Ixhuatlán es de su padre, quien era originario de Las Choapas.

Luego de saber la noticia, manifestaron un mensaje de despedida para Carlos Ascensión, quien fue localizado al interior de una caseta de lámina en las instalaciones de Tuzandepetl.

El personal de servicios periciales arribó a la zona para rescatar el cuerpo que fue identificado por su hijo, y momentos después, llegó el servicio funerario.

Mientras tanto, familiares de los cuatro trabajadores que continúan desaparecidos esperan noticias al exterior de la planta de Pemex.

Las víctimas son Gabriel Obed Canseco Pacheco, del municipio de Agua Dulce; José Dimas Pérez Solís, de Villahermosa, Tabasco;

Hugo Cruz Acosta, de Nanchital; José Alfonso de la Cruz, de Villahermosa, Tabasco; y Carlos Ascencio Morales, de Las Choapas.

🟣Fuego incipiente en Refinería de Minatitlán: 🟠A las 12:30 horas aproximadamente, se registró un conato de incendio en las instalaciones de la Refinería Lázaro Cárdenas del Río, en Minatitlán. — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) February 23, 2023

La tarde ayer se registraron dos incidentes en instalaciones de Pemex en Veracruz: el primero fue un incendio en la refinería de Minatitlán que dejó como saldo al menos cinco heridos; el segundo se dio por una explosión en las instalaciones del Centro de Almacenamiento “Tuzandépetl” dejando tres heridos. Ambos fueron controlados.

Inicialmente, a las 12:30 horas el incendio fue reportado en la Refinería “Lázaro Cárdenas”, ubicada en el municipio de Minatitlán. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se registró en la planta “Combinada de Crudo Maya”, donde se registró un incendio en 2020.

Horas más tarde, a las 15:40 horas, otro incendio fue reportado en la localidad de Ixhuatlán del Sureste, donde se encuentran las instalaciones de Tuzandepetl de Pemex.