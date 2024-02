Cientos acuden al funeral de la mujer que murió en tiroteo de los Chiefs en KC

KANSAS CITY, Missouri (AP) — Cientos de dolientes asistieron el sábado a la misa fúnebre de una DJ del área de Kansas City que murió cuando recibió un disparo durante la celebración de la victoria de los Chiefs en el Super Bowl.

Lisa López-Galván fue una de las dos docenas de personas que recibieron disparos cuando se desató un tiroteo el 14 de febrero frente a Union Station. Durante el servicio de 90 minutos fue recordada como una amorosa esposa y madre cuya sonrisa podía iluminar una habitación y que veía cada día como una oportunidad para la emoción y la risa.

Con su ataúd cerca del frente de la Iglesia Católica Redentorista en Kansas City, Missouri, los dolientes, algunos con camisetas de los Chiefs, también escucharon a una banda de mariachis tocar y cantar.

Junto con su esposo y su joven hijo, la mujer de 43 años se unió a una multitud estimada de un millón de personas para el desfile y la manifestación. Cuando terminó la celebración, una disputa sobre lo que las autoridades describieron como la creencia de que las personas de un grupo miraban fijamente a las de otro grupo desembocó en disparos.

Prayers for the family of Lisa Lopez Galvan who was killed at the mass shooting in Kansas today. She was a Tejano Dj and the daughter of a mariachi musician. pic.twitter.com/hxGXvWAOxu

— Anthony Medrano (@MariachiSHOW) February 15, 2024