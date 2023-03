Twitter eliminará marcas de verificación azules heredadas; usuarios deberán pagar

Madrid, 24 Mar. (Portaltic/EP).- Twitter ha anunciado que a partir del 1 de abril comenzará a eliminar las marcas de verificación azules heredadas, de modo que quienes deseen conservarlas deberán pagar suscribirse a la versión de pago, Twitter Blue.

Antes de la compra de la red social por parte de su actual propietario, Elon Musk, la plataforma contaba con un sistema de verificación que otorgaba el famoso tic azul a las cuentas pertenecientes a personas famosas o instituciones. Lo hacía, además, de forma gratuita.

Con la llegada del también fundador de Tesla a la compañía, se modificó este sistema de verificación para distinguir con colores las distintas cuentas de la red social. Entonces, anunció que las empresas llevarían una marca en color dorado, las cuentas gubernamentales uno gris y el resto de usuarios uno azul.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023