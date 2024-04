ENTREVISTA ¬ Se enriquecieron con edificios de papel, acusa vecino a panistas de BJ

El vecino de la Benito Juárez Alfredo Segura señaló en entrevista con “Los Periodistas” que este caso ha mostrado cómo han extorsionado a empresarios de la construcción y que tienen problemas en otros edificios. “Te vas dando cuenta que eran favores y eran temas de que extorsionaban a los conductores pidiéndoles uno o dos departamentos para sus negocios”.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– La mañana del 16 de agosto de 2021 la explosión de una lavadora causada por una fuga de gas en un edificio localizado en Avenida Coyoacán 1909, en la colonia Acacias de la Alcaldía Benito Juárez, destaparía el mayor escándalo de corrupción registrado en la Ciudad de México, una trama operada por el llamado Cártel Inmobiliario en esta demarcación, controlada por el PAN desde el año 2000.

“A partir de esta explosión, las autoridades empiezan a investigar todo el tema relacionado al edificio: quiénes eran los dueños, cómo está construido, quién lo vendió, los constructores, los notarios que estuvieron involucrados en la venta de los departamentos en escrituración y cómo está cada departamento y ahí se descubre el Cartel Inmobiliario”, narró Alfredo Segura Espinosa, vecino de este edificio dañado, en entrevista con “Los Periodistas”.

La investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) ha exhibido la complicidad entre constructoras y autoridades para emprender desarrollos inmobiliarios como este de Avenida Coyoacán. Hasta el momento son más de 130 edificios que forman parte del caso con un total de 264 pisos irregulares aprobados. Al menos 15 funcionarios han sido procesados como el exalcalde panista Christian Von Roehrich y Nicias Aridjis, el exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la demarcación que, se descubrió, tenía dos departamentos en el edificio en el que también vivía Alfredo.

“Es un riesgo vivir en un edificio así y aunque no tuvieras un riesgo fuerte, es muy incómodo vivir en un edificio donde no te dan las medidas de estacionamiento y que te tienes que bajar por tu coche y maniobrar mil veces para poder llegar a otro sótano, o que no cabe tu coche. Yo creo que la mejor opción es denunciar a toda esta gente, seguir denunciando, hay un levantamiento de más de 2 mil edificios con estas fallas y acercarse a los vecinos y no votar por esta gente que se hicieron millonarios con un negocio y robándole a la gente, haciendo edificios de papel”, expuso Alfredo Segura.

Alfredo platicó cómo hubo 22 heridos y un vecino fallecido derivado de la explosión en Avenida Coyoacán 1909. “Fueron daños no estructurales del edificio que es lo que se tiene determinado, pero obviamente todos los apartamentos explotaron, la gente, los vecinos salieron volando por los aires, platiqué con varios vecinos de ahí y salieron volando por los aires, varios lesionados, un vecino fallecido, y daños materiales bastante fuertes en donde hasta los vidrios se fueron a encajar del otro lado de las cámaras que parece metralla, o sea, si tú hubieras estado en frente de ese vidrio, se te clavan todos los vidrios en la cara, en los ojos, porque son vidrios muy pequeños que derivado de la explosión fueron a parar a las paredes de las recámaras y lo que son los marcos de las ventanas atravesaron los muros, o sea, ahí están unas fotos que tomé donde se ve que están los marcos atravesando tabiques de la fuerza de la explosión”.

“Yo tengo viviendo en la Colonia Acacias, de la Alcaldía Benito Juárez, hace 16 años. De hecho yo vivo en otro edificio que está a unas cinco calles del edificio donde explotó, ese edificio también tiene problemas, nos dimos cuenta en esos años que el edificio tiene un piso de más, que son cinco departamentos de más, sí o sea, hace 16, 15 años aproximadamente y obviamente las áreas comunes no dan las medidas que se deben de tener específicas del Reglamento de Construcción y de Protección Civil, por decir. Ese edificio tampoco tiene la toma siamesa, tomas de Protección Civil, las rampas no dan las medidas, los lugares de estacionamiento no dan las medidas, porque el reglamento te dice que tienen que ser para lugares de estacionamiento para coches medianos”, ahondó.

“Y así te vas dando cuenta de muchas cosas, pero esto viene desde hace 15, 16 años en varias calles de la colonia Acacias, calle 1, calle 2, calle 3, son como unos 10 edificios en unas callecitas, nada más, que todos los ves y traen pisos de más”.

Hace 15 años, en 2009, el PAN ya gobernaba la Alcaldía Benito Juárez. En ese entonces, el Jefe Delegacional era Mario Palacios Acosta, cuyo Secretario de Gabinete era Jorge Romero Herrero, quien en el 2012 llega a la Alcaldía y donde se identifica que surge el cartel inmobiliario. Romero Herrera es identificado como el jefe político del grupo al que pertenece el exalcalde y actual candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina.

—¿Qué siente usted que Santiago Taboada, siendo un político vinculado a esto, que es un acto criminal, aspire a ser el jefe de Gobierno en la capital? —se le preguntó a Alfredo Segura Espinosa.

—Yo creo que es un grupo de gente mafiosa, particularmente conozco a una persona de ese grupo, a un señor que se llama Luis Vizcaíno (​​exdirector general Jurídico y de Gobierno del 2009 al 2016 en la alcaldía Benito Juárez). Yo lo conocí hace muchos años y de repente de la noche a la mañana se hizo multimillonario, o sea, cómo es posible que se hizo multimillonario cuando yo lo conocí en la misma universidad donde estudiamos.

“Es increíble ver que se hicieron edificios por toda la Colonia Acacias, por la Alcaldía Benito Juárez, tú lo ves inundado, y que muchos edificios se tiene un estimado, de un vecino que hizo un levantamiento, son más de 2.000 edificios en la Alcaldía Benito Juárez con daño, con fallas, no son ni arquitectónicas, son estructurales, tú ves materiales de tercera, de segunda, o de quinta calidad”.

Alfredo Segura señaló que este caso ha mostrado cómo han extorsionado a empresarios de la construcción y que tienen problemas en otros edificios. “En City Towers el problema es más fuerte, y es bastante interesante que esta gente trate de no hablar del tema por querer ganar una elección y por querer tapar toda su corrupción en la Alcaldía Benito Juárez”.

“Yo no sabía que en ese momento, hasta que sucede esto, que había funcionarios, constructores, o gente involucrada, tuviera departamentos ahí en ese edificio, entonces ya te vas dando cuenta que pues eran favores y eran temas de que extorsionaban a los conductores pidiéndoles uno o dos departamentos para sus negocios, pero no se sabía hasta que fue el evento se empezó a investigar y empezó a salir todo, pero así hay varios edificios en la Benito Juárez con esos problemas, de que les pidieron su cuota a los constructores para quedarse con departamentos”, compartió.

—¿Usted cree que hay mucho más, que hay más de lo que se ha revelado?

—Sí hay más, esto viene en todos los gobiernos de la Alcaldía Benito Juárez, aproximadamente hace 15 a 16 años, yo llegué a vivir a esta alcaldía hace 15, 16 años y he visto como han este aparecido edificios de repente en todas las colonias de Benito Juárez y pues obviamente con pisos de más, todo esto apunta que es un tema de décadas, de más de 15 años donde han hecho negocios y han hecho edificios de manera ilegal. O sea, puede ser un edificio de cuatro pisos, pero salen de cinco, y eso genera problemas dentro de los edificios, dentro de las áreas comunes, hay muchos edificios con esos temas, que no dan las las normas de construcción, que no dan los reglamentos de Protección Civil. Esto es más profundo y seguramente hay muchos gobiernos de la Alcaldía Benito Juárez pasados que están involucrados, solamente es investigar y revisar que todos los edificios que se han construido de 15 a 16 años hacia la fecha y revisar todos esos edificios, porque aparte es revisarlos para ver qué riesgos tienen los habitantes.

—¿Cree que esta red sigue operando y a qué niveles?

—Sí, sigue operando todavía, ahí en la colonia Acacias vi un edificio que está en calle 2, casi pegado a Río Mixcoac, y lo terminaron, o sea, después de la explosión del edificio de avenida Coyoacán terminaron un edificio nuevo con un piso de más, aparentemente, o sea, hacen un truco, lo hacen como que de planta baja, pero no es planta baja y le meten un piso de más, y dices cómo es posible que metieron un edificio así en un espacio tan chiquito.

“Sí siguen construyendo y siguen metiendo edificios y materiales de segunda y de tercera calidad que te pueden provocar un accidente porque son materiales que llevan agua, cables que llevan luz, tubos que llevan gas, con las presiones pues obviamente no aguantan y puede reventar el tubo, entonces puedes provocar un accidente muy fuerte”.

Alfredo Segura aclaró que no se trata de una persecución política como ha señalado el PAN. “Aquí hay mucho dinero involucrado, millones de pesos, vecinos lastimados, vecinos que viven de forma incómoda, y gente del PAN dice que es persecución política, no, esto no es una persecución política, ahí están los hechos de N número de edificios construidos desde hace 15, 6 años con pisos de más, con espacios que no dan las medidas que deben de dar en el reglamento de construcción y así está bastante difícil”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado