ENTREVISTA ¬ Un grupo criminal no puede gobernar la CdMx, advierte Clara Brugada

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– Santiago Taboada Cortina, el candidato del PRI y del PAN en la Ciudad de México, junto a su grupo político señalado de formar parte del cártel inmobiliario buscan ganar la capital del país con miedo, al decir decir que hay ineptitud del actual Gobierno para resolver las diferentes problemáticas, planteó en entrevista Clara Brugada Molina, la aspirante de Morena a la Jefatura de Gobierno.

“Han utilizado al Gobierno como una manera de enriquecerse, han hecho sus fortunas a través de los gobiernos panistas, de la Benito Juárez y que por supuesto ahora quieren trasladarlo a la Ciudad de México”, señaló Brugada Molina a “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire. “Imagínense, qué pasaría si ellos (ganarán), que eso no va a suceder, pero significaría que la Ciudad de México estaría en un riesgo tremendo de un gran robo a partir del propio Gobierno”.

En ese sentido, consideró que es muy grave que el candidato del Frente opositor esté relacionado con un caso de corrupción como el del Cártel Inmobiliairio, “ aunque él diga todo el tiempo ‘a mí no me han encontrado nada’, pues hay muchas denuncias y tarde o temprano va a estar la realidad de cuál es legalmente su vinculación”.

Se conoce como Cártel Inmobiliario a la trama de corrupción operada por funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN desde 2000 y por Santiago Taboada hasta hace unas semanas, en la cual se autorizaban de manera ilegal manifestaciones de construcción y pisos de más en edificios a cambio de departamentos en estas construcciones. La investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) ha exhibido la complicidad entre constructoras y autoridades para emprender estos desarrollos inmobiliarios.

En ese sentido, Clara Brugada expuso que es importante demostrar quién es Santiago Taboada Cortina, un panista que pertenece al grupo político de Jorge Romero Herrera que ha gobernado por dos décadas la Benito Juárez. El exsecretario de Obras de esta Alcaldía, Nicias Aridijis, se encuentra en prisión por enriquecimiento ilícito, luego de que no pudiera comprobar el origen de dos departamentos en una edificación en la cual se operó el sistema de autorizaciones irregulares de pisos extras. Por este caso también se encuentra detenido el exalcalde panista de esta demarcación Christian von Roehrich.

“El Cártel Inmobiliario es un tema que se fue descubriendo poco a poco, pero que todavía sigue. Todas las semanas se van encontrando propiedades con construcciones ilícitas autorizadas. La semana pasada se encontraron tres inmuebles en los que hay manifestación de construcción ilegal en la administración de Santiago Taboada”, señaló Brugada.

La exalcaldesa de Iztapalapa expuso, como lo hizo en el segundo debate entre candidatos al Gobierno de la capital, cómo Taboada presentó una denuncia al Instituto Electoral para que no se pudiera hablar sobre el Cártel Inmobiliario, una medida que no pudo votar la autoridad electoral.

“La Comisión de quejas ni siquiera pudo reunirse, pero no querían que se dijera expresamente Cártel Inmobiliario. A mí me parece que es muy importante decir que este delito que se viene cometiendo entre funcionarios panistas corruptos de la Alcaldía Benito Juárez con constructores inmobiliarios también corruptos que se coludieron para construir pisos de más, hasta hoy se han encontrado 264 pisos que se calcula más de mil viviendas y que se siguen encontrando más”, refirió. “¿Qué representa este tema del Cártel Inmobiliario para la Ciudad? Ellos no contestaron absolutamente nada de lo que hablamos del Cártel Inmobiliario”.

Brugada Molina explicó que los 264 pisos extra que se aprobaron de manera irregular significan más de 27 millones de litros de agua “que le roba el Cártel Inmobiliario” a la Ciudad. “Yo le dije a Taboada que fuera a Iztapalapa donde hay escasez de agua y les diga que lo va a resolver cuando es una incongruencia puesto que el Cártel Inmobiliario nacido en su alcaldía hoy por hoy le está quitando millones de litros de agua a la ciudad y sobre todo a las zonas que menos tienen”.

La candidata de la izquierda sostuvo, además, que Taboada Cortina vive en un edificio cuyo constructor que aparece en el Registro Público de la Propiedad es el mismo del edificio de Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de la Benito Juárez, que reconoció su culpa en esta trama y que fue preso por enriquecimiento ilícito”.

“Mientras Taboada y los demás dicen que el Cártel Inmobiliario es mentira y es un invento, él (Luis Vizcaíno) reconoció la culpa y devolvió departamentos de ese edificio del mismo constructor. Ahí está que está viviendo Santiago Taboada en otro edificio del mismo constructor, producto del Cártel Inmobiliario”, denunció

Brugada sostuvo que hay un vínculo entre el Cártel Inmobiliario, personas que ya comprobaron que cometieron delitos en una propiedad que seguramente la Fiscalía tendrá que investigar e indicó que tiene manera de probarlo. “Este es el folio real del departamento propiedad en San José Insurgentes donde viene el mismo constructor que está en el otro edificio que fueron recuperados varios departamentos por el Gobierno de la Ciudad. Espriu Bienes Raíces S.A. de C.V”, expresó al tiempo que mostró el documento.

En cuanto al peligro que significa este proyecto político para la Ciudad, Burgada dijo que Taboada y sus cercanos “ven a la Ciudad como un negocio, ellos lo hicieron en la Benito Juárez, solo hemos analizado al Cártel inmobiliario, pero ayer denuncié cómo por ejemplo en el presupuesto, en su famoso programa de blindaje, también corrupción como es que una cantidad importante de funcionarios después de auditorías han salido sancionados por ejercer mal 182 millones de pesos, su Director General de Administración que le debe a la ciudad”.

“Ellos ven al gobierno como una posibilidad de hacer dinero entonces eso se está demostrando en su Alcaldía, en la pobre Alcaldía Benito Juárez que es la que está sufriendo un mal gobierno con distintos grupos del propio PAN que han venido gobernando y que coinciden en algo, en utilizar el gobierno para hacer dinero”.

Y puntualizó: “Necesitamos que la gente sepa que tenemos que ganarle a la derecha, que no podemos dejar esta ciudad, que tenemos que ganar contundentemente, que tenemos que hacer todo para que esta ciudad continúe hacia la transformación”.

