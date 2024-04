ANÁLISIS ¬ Corrupción inmobiliaria es tema central: Clara y Salomón azotan a Taboada

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– La corrupción inmobiliaria fue el tema central del Segundo Debate entre los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, donde el panista Santiago Taboada Cortina, abanderado del PAN-PRI-PRD, fue evidenciado por Clara Brugada y Salomón Chertorivski como parte de esta red de corrupción en la Alcaldía Benito Juárez.

En el Post Debate de SinEmbargo Al Aire, los periodistas Perla Velázquez, Dulce Olvera, Obed Rosas y Meme Yamel coincidieron en que el candidato Taboada fue exhibido en el tema de corrupción cuando los otros candidatos le recordaron sus vínculos con el Cártel Inmobiliario, además de señalar su actitud de cinismo y lenguaje agresivo hacia la candidata morenista.

El periodista Obed Rosas coincidió en el tema y agregó que Clara Brugada por momentos se enfrascó en estas acusaciones de Taboada y perdió la oportunidad de explicar de manera detallada a los ciudadanos la relación de Taboada con el Cártel Inmobiliario y la repercusión de que un exalcalde ligado a esta investigación de corrupción hoy quiera gobernar la Ciudad de México.

“El Cártel Inmobiliario fue el tema del debate y creo que se está volviendo el tema de esta campaña, es un tema que no hay que olvidar cómo surge, de una explosión por una lavadora mal instalada y de ahí destapan toda la corrupción en Benito Juárez. Creo que Brugada no pudo explicar la implicación de Taboada con el Cártel Inmobiliario, qué implicaciones tiene que un candidato a Jefe de Gobierno esté vinculado a esta investigación”.

La periodista Meme Yamel destacó que Clara Brugada debió enfocarse más en evidenciar a Taboada con esta red de corrupción inmobiliaria, en lugar de responder a los señalamientos del panista.

“Yo no sé si Clara no conoce el tema del Cártel Inmobiliario o no supo cómo explicarlo porque podía haber destacado que Taboada se amparó para que no se hablara del tema en el debate, decirle que si él estuviera limpio no se hubiera amparado”.