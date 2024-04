El PAN quiere borrar sus huellas de corrupción en CdMx: morenistas y figuras públicas

Voces desde Morena y la ciudadanía advierten un intento de censura por parte del PAN para que se deje de hablar del Cártel Inmobiliario, un esquema mediante el cual se han construido 264 pisos ilegales en al menos 130 edificios de la Alcaldía Benito Juárez gobernada por Acción Nacional desde el año 2000.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– Clara Brugada, la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, alertó desde el domingo cómo Santiago Taboada, el aspirante del PRI y PAN en la capital, intenta impedir a través de un recursos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México que se hable de sus vínculos con el Cártel Inmobiliario, como se conoce al esquema de corrupción operado por panistas desde la Alcaldía Benito Juárez en complicidad de constructoras.

“Yo critico esta solicitud que hizo Santiago Taboada y sus partidos de solicitar que no hablemos del Cártel Inmobiliario, por su puesto sería atentar contra la libertad de expresión en una ciudad democrática”, expuso Clara Brugada en entrevista con SinEmbargo, en relación al recurso presentado por el panismo.

Este día, Federico Döring, coordinador de campaña de Santiago Taboada afirmó que son falsas las acusaciones de Clara Brugada sobre un supuesto intento de censura para que no se vincule al candidato del PAN, PRI y PRD con el Cártel Inmobiliario. Aseguró que la libertad de expresión tiene que estar acotada a lo que es veraz.

“Nosotros nunca solicitamos eso, nosotros lo que promovimos fue una queja para evitar la calumnia electoral”, dijo el panista. “La libertad de expresión tiene que estar acotada a lo que es veraz”.

A esta denuncia se han sumado más voces desde Morena y la ciudadanía que advierten un intento de censura para dejar de hablar de esta trama de irregularidades mediante la cual se han construido 264 pisos ilegales en al menos 130 edificios de esta demarcación gobernada por el PAN desde el año 2000.

“La libertad de expresión y el acceso a la información son pilares fundamentales de cualquier democracia. Cualquier intento de censura o limitación a la libertad de expresión representa un retroceso en la consolidación de una sociedad informada y participativa. Es responsabilidad de todos los partidos políticos y sus candidatos el promover un debate abierto y transparente sobre temas de interés público, como lo es el caso del Cartel Inmobiliario. Nos preocupa el autoritarismo e intento de censura por parte del Partido Acción Nacional y su candidato que buscan a toda costa alejar de la discusión pública un tema fundamental para los habitantes de la Ciudad de México“, escribieron decenas de militantes de Morena, simpatizantes así como periodistas y académicos en un Manifiesto en defensa de la Libertad de Expresión.

La libertad de expresión y de información son Derechos Fundamentales. Es inconcebible que se busque limitar y censurar sobre un tema de relevancia, en una sociedad que requiere información constante y veraz. El candidato de la coalición… pic.twitter.com/Lazh1aUHr1 — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) April 24, 2024

La investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) ha exhibido la complicidad entre constructoras y autoridades para emprender desarrollos inmobiliarios. Hay, según Brugada, 30 funcionarios y exfuncionarios que han sido procesados por este caso como el exalcalde panista Christian Von Roehrich y Nicias Aridjis, el exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la Benito Juárez.

Este día, la periodista Denise Maerker dio a conocer en Televisa que todos los permisos y expedientes de construcción de Alcaldía Benito Juárez, entre 2009 y 2016, se perdieron en una inundación en 2020. “Ellos dicen que se inundó el lugar en donde estaba el archivo, que se inundó por las lluvias y también por un brote de aguas negras y eso nos parece muy sospechoso”, dijo una vecina al medio.

Las denuncias señalan que estas irregularidades datan por lo menos desde 2009 cuando el Jefe Delegacional era Mario Palacios Acosta, cuyo Secretario de Gabinete era Jorge Romero Herrero, quien en el 2012 llegó a la Alcaldía y se expandió el cartel inmobiliario. Romero Herrera es identificado como el jefe político del grupo al que pertenece el exalcalde y actual candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina.

“El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene que revisar, no se justifica ni técnica ni legalmente, y si ellos tomaran esa decisión lo único que van a generar y a propiciar cuando me impidan a mí hablar del cartel inmobiliario, a la doctora Claudia Sheinbaum, a los presidentes de nuestro partido y a los otros candidatos y candidatas de las alcaldías, es que haya miles hablando del Cartel Inmobiliario, porque eso es lo que pasaría, no nos quedaríamos con los brazos cruzados y se generaría un gran movimiento rechazando la mordaza, rechazando el que nos quiten nuestro derecho de expresión”, señaló Brugada.

Y cuestionó: “¿Cuáles son las razones de por qué no quieren que se hable sobre este tema? Se trata del escándalo de corrupción más grande en este siglo en la Ciudad de México y en la Alcaldía Benito Juárez provocado justamente entre constructores inmobiliarios corruptos y funcionarios corruptos de la Alcaldía Benito Juárez que a cambio de propiedades o dinero, o de ambas cosas permitieron la construcción de pisos de más, así que no es algo que simplemente ya se acabó cada semana aparecen más inmuebles con esta situación”.

Brugada refirió que aun cuando se ha dicho que la gestión de Taboada está libre de esta práctica, lo cierto es que no es así. “Actualmente hay funcionarios que han estado en la administración de Taboada enfrentando estos cargos. Entonces, ¿por qué no vamos a decirlo?”

“El miedo fundamental de Taboada es que sigan cayendo, están muy nerviosos y seguirían cayendo en las encuestas. Ellos desde mi punto de vista ya no van a crecer ya llegaron a un límite y no hubo mayor, no han crecido más. Estamos ya en el último mes del proceso electoral, lo que no lograron antes no creo que lo logren ahorita y nosotros vamos a seguir hablando sobre esta característica del candidato y de ese gobierno en la Benito Juárez”.

En conferencia de prensa, Sebastián Ramírez Mendoza, presidente de Morena en la Ciudad de México, hizo un llamado este martes a la sociedad, periodistas, intelectuales, dirigentes sociales y empresarios a defender la libertad de expresión y evitar la censura.

“Le pedimos a la sociedad que se exprese en contra de la censura. Podemos estar en desacuerdo en asuntos políticos, pero en democracia debe ser un consenso la libertad de expresión”.

Ramírez Mendoza señaló que en caso de que el INE dicte medidas cautelares para evitar que candidatos y dirigentes de Morena hagan mención del “Cartel Inmobiliario”, la gente deberá alzar la voz.

“Si se llegara a imponer el autoritarismo, la mordaza, le pedimos a la gente hable por nosotros, que en redes sociales, en medios de comunicación, en las calles la gente salga a hablar del Cártel Inmobiliario. Pueden silenciarnos, pero nunca van a poder callar a toda una sociedad”.

En entrevista con “Los Periodistas” el pasado 23 de abril, Lety Varela, candidata de Morena a la Alcaldía Benito Juárez denunció que Santiago Taboada ya alistaba una queja para impedir que su utilice el término Cártel Inmobiliario.

Son unos mentirosos. El tema es que solo medios como ustedes nos ayudan a permear, nos ayudan a decir qué tipo de gente es la que quiere gobernar, los demás no lo hacen. Estaba viendo a ´Tajada’, que es un mentiroso y nadie le pregunta qué pasa con el Cártel Inmobiliario […] Ya hay una queja para que no se toque la palabra Cártel Inmobiliario.

En tanto, Ernestina Godoy Ramos, exfiscal de la Ciudad de México que investigó al Cartel Inmobiliario, indicó que la libertad de expresión y de información son derechos fundamentales, por ende, dijo, es inconcebible que se busque limitar y censurar sobre un tema de relevancia, en una sociedad que requiere información constante y veraz.

“El candidato de la coalición PRI/PAN/PRD debe entender esto y dejar de escudarse en amparos y quejas. Expresemos nuestro desacuerdo contra los intentos de censura”, escribió Godoy en su cuenta de X.

Solo alguien que no entiende los valores democráticos más básicos se atreve a querer censurar un tema de evidente interés público como el #CártelInmobiliario. Te cuento en #LoQueRealmenteEstáPasando: pic.twitter.com/bOJEiQspRh — Renata Turrent (@rturrent) April 24, 2024

Renata Turrent, Coordinadora de enlace con Diálogos por la Transformación de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, compartió en sus redes sociales un video en el que explica en cuatro puntos qué es el Cártel Inmobiliario y el por qué Taboada está empecinado en querer censurar este tema.

“Solo alguien que no entiende los valores democráticos más básicos se atreve a querer censurar un tema de evidente interés público como el Cártel Inmobiliario”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.