Rusia elabora protocolos contra fundador y jefa de redacción del New York Times

La autoridad rusa encargada de la regulación de los medios, Roskomnadzor, presentó un informe donde relvearon que prepararon protocolos contra la periodista Yevgenia Albats por presuntamente difundir noticias falsas sobre el conflicto contra Ucrania.

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS).- La autoridad reguladora de los medios de Rusia, Roskomnadzor, elaboró dos protocolos administrativos contra el fundador y la jefa de redacción del diario estadounidense The New York Times, Yevgenia Albats, por difundir noticias falsas sobre una operación militar especial en Ucrania.

“Por la difusión de información públicamente significativa deliberadamente poco confiable, Roskomnadzor redactó dos protocolos contra el fundador y dos contra el editor en jefe de The New York Times en virtud de la parte 9 del artículo 13.15 del Código de Infracciones Administrativas de Rusia”, esgrime un informe.

Según Roskomnadzor, “la ley de medios no permite el abuso de la libertad de los medios y prevé la responsabilidad administrativa por la publicación de materiales que contengan información socialmente significativa no confiable, incluso si dichos materiales son eliminados por los medios”.

Roskomnadzor ha informado, según ha recogido la agencia de noticias rusa TASS, de que prevé sanciones en forma de multas contrsa estas dos personas.

El diario estadounidense The New York Times anunció el 8 de marzo el cese temporal de su actividad en Rusia como respuesta a la ley que aprobó el Presidente ruso, Vladimir Putin, y que “criminaliza las informaciones independientes sobre la guerra contra Ucrania”.

