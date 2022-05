“A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”: Alito

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).– Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, hizo públicos un cuarto y quinto audios de Alejandro Moreno Cárdenas, donde el actual líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), habla despectivamente de los periodistas, en referencia a un comunicador campechano al que supuestamente le entregaba dinero en un maletín.

“Yo siempre lo he dicho, al hijueputa que se pase de verga, una verguiza salvaje. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”, exclama “Alito” en la grabación más reciente difundida en el programa “Martes del Jaguar”.

Las declaraciones se dieron después de haber mencionado que le iba a “mentar la madre” a un supuesto Alexandro Arceo y pedirle que le “devolviera su maleta”, posiblemente refiriéndose a una transacción de dinero con un medio de comunicación.

Antes, en el cuarto audio de la serie que la Gobernadora ha difundido semanalmente en su programa, se escucha a Moreno Cárdenas dialogar en una consulta con un supuesto cosmetólogo o cirujano plástico, lo cual confirmó, de acuerdo con Layda y el co-conductor del programa de la Gobernadora, su supuesto gusto por las frivolidades, como la aplicación estética de la toxina botulínica, conocida genéricamente como “botox”.

De acuerdo con el audio difundido por la Gobernadora Sansores –ha dado a conocer varios ya sobre el mismo político priista–, Moreno Cárdenas utiliza este procedimiento de embellecimiento, pero hay más.

El exmandatario de Campeche y exsenador de la República, con 47 años cumplidos apenas en abril pasado, le comenta al doctor que quiere aplicarse el procedimiento igualmente en los párpados, y luego le comenta que le “debe lo de Campeche”.

“Tú dime con quién quieres ir: cuatro, cinco, yo te pongo mi avión”, le dice el priista. “Tengo un depa allá, me dices, ‘Alito, un jueves, un viernes'”.

ALITO ACUSA PERSECUCIÓN



Este martes por la tarde, el propio Alejandro Moreno acusó que es víctima de una persecución y descartó que vaya a huir del país, luego de los escándalos que han provocado los audios difundidos por la Jefa del Ejecutivo en Campeche.

El exsenador aseguró que la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores Román, ha divulgado grabaciones suyas, donde se le oye ordenar pagos al publicista Antonio Solá y hablar sobre presuntas aportaciones a campaña del dueño de Cinépolis, porque su partido votó en contra de la Reforma Eléctrica.

A esta dictadura corrupta le digo: A mí no me van a intimidar, yo no voy a salir del país, yo los voy a enfrentar aquí, con la Constitución en la mano, con firmeza, carácter y voluntad.

