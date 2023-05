Diana Flores, primera jugadora de flag football con artículos en el Salón de la Fama

Por Alejandro Morteo

Saltillo, Coahuila, 24 de mayo (Vanguardia).- En menos de 24 ahoras, la mexicana Diana Flores, quarterback de flag football, hizo historia y colocó su nombre en los anales del futbol americano internacional.

Luego de haber conseguido dos galardones de los Sports Emmys, la nacida en la Ciudad de México, se convirtió en la primera jugadora que tendrá objetos que formarán parte de la colección del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional.

En el sitio “Pro Football Hall of Fame”, compartieron la camiseta que utilizó la mariscal de campo de flag football para el anuncio del Super Bowl LVII, “Run With It”, con 4.7 millones de vistas en YouTube, así como el balón firmado por Billie Jean King y Sauce Gardner.

“Esto es muy significativo no sólo para mí personalmente, sino también para el flag football en general. Es enormemente simbólico mostrar que el futbol es para todos, especialmente para las mujeres y niñas latinas”, añadió.

ANUNCIO HISTÓRICO

Today, Diana Flores is at the Hall of Fame, where items from the @NFL's Emmy-award winning "Run With It" spot for Super Bowl LVII will become part of a new exhibit.

Full Story: https://t.co/BGglHRlQQb pic.twitter.com/5299oWfLKQ

— Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) May 24, 2023