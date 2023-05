Tina Turner, gran leyenda de la música y “Reina del Rock’n Roll”, muere a los 83 años

La cantante había sufrido cáncer intestinal en 2016 y recibió un trasplante de riñón al año siguiente; Turner es conocida por su legendario tema “What’s Love Got to Do With It”.

Madrid/Ciudad de México, 24 de mayo (EUROPA PRESS/SinEmbargo).- La cantante y actriz Tina Turner ha fallecido este miércoles a los 83 años de edad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), después de sufrir una larga enfermedad, según ha informado un portavoz de la familia en un comunicado.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”, dice un mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram de la artista.

Hasta el momento, no ha sido revelada la causa precisa del deceso de la cantante.

Considerada como la “Reina del Rock N’ Roll”, Tina Turner, de nacionalidad suiza y origen estadounidense, nació con el nombre de Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush (Tennessee, Estados Unidos) y se mantuvo en los escenarios durante más de cincuenta años hasta su retirada en 2013 a la edad de 73 años.

Comenzó su carrera musical a mediados de la década de 1950 con Ike Turner, quien sería su primer marido y pareja artística en el exitoso dúo Ike & Turner. Debutó con el single “A Fool in Love” y después continuó on otros éxitos memorables como “Proud Mary” y “Nutbush City Limits”, una canción que ella escribió.

Físicamente maltratada, emocionalmente devastada y en la ruina financiera por su relación de 20 años con Ike Turner, se convirtió en una superestrella por sí sola cuando estaba en sus 40 años, en un momento en el que la mayoría de sus colegas ya iban cuesta abajo, y siguió siendo la principal atracción para quienes buscaban acudir a conciertos muchos años después.

Ya como solista, alcanzó también un gran éxito con el álbum “Private Dancer” de 1984, producido por Mark Knopfler, con canción de la época como “What’s Love Got to Do With It”, “Let’s Stary Together”, “We Don’t Need Another Hero” y “The Best”. En total, la cantante vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo.

También logró ocho premios Grammy en la década de 1980 y dio el salto a la gran pantalla con películas como Tommy (1975), Mad Max: Beyond Thunderdome (1985) y Last Action Hero (1993).

La vida de Tina Turner fue registrada en tres libros: “I, Tin: My Life Story”, de 1986 coescrito por Kurt Loder; “My Love Story: A Memoir” en 2018; y “Tina Turner: That’s My Life” de 2020. Además, escribió otro libro de corte motivacional titulado “Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good”, también en 2020.

Derivado del primer libro, en 1993 salió el filme biográfico What’s Love Got to Do with It, dirigido por Brian Gibson y protagonizado por Angela Bassett y Laurence Fishburne, quienes encararon a Tina y Ike Turner, respectivamente.

Las actuaciones de ambos derivaron en sus respectivas nominaciones a las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz en los premios Óscar; así como la nominación a Mejor Interpretación en una Película – Comedia o Musical, donde Bassett resultó ganadora.

De la misma forma, Katori Hall, Frank Ketelaar y Kees Prins, escribiron “Tina”, el musical inspirado en canciones y vida de Tina Turner, cuyo estreno fue en 2018 en el Adwych Theatre de Londres. Sin embargo, dicha puesta en escena también ha podido verse en Broadway (Nueva York, Estados Unidos) y en otras partes del mundo como España, Alemania, Australia y Países Bajos.

Tina Turner es considerada una de las artistas con mayores éxitos discográficos, ya que alcanzó 36.6 millones discos vendidos, equivalente a 100 millones de dólares.

Recibió 12 premios Grammy, tres premios Grammy Hall of Fame y un premio Grammy Lifetime Achievment Award. Asimismo, fue la primera artista afrodescendiente y primera mujer en figurar en la portada de la revista Rolling Stone, publicación que la integró en el listado de “Los 100 mejores artistas de todos los tiempos” y “Los 100 mejores cantantes de todos los tiempos”.

En 2005, recibió el premio Kennedy Center Honors, presea otorgada por el Gobierno de los Estados Unidos, siendo entregada en esa ocasión por el entonces Presidente George W. Bush.

En 2013, renunció a la ciudadanía estadounidense para ser nacionalizada como suiza, nación europea donde pasó sus últimos años de vida.

— Con información de AP