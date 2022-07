Pato O’Ward gana la segunda carrera de IndyCar en Iowa; había sido segundo el sábado

Por Fernando Salazar

Iowa, 24 de julio (As México).–Pato O’Ward sigue dando de qué hablar en la IndyCar, pues el piloto mexicano consiguió el triunfo en el circuito de Iowa, Estados Unidos, luego de que Josef Newgarden tuviera un accidente. En el segundo puesto quedó ubicado Will Porter y Scott Mclaugh fue tercero.

Un día antes, el mexicano había sufrido por quedar en el segundo puesto de la carrera, por lo que siempre estuvo luchando por quedar en los primeros puestos del podio, resultado que se le dio en el segundo día al quedar posicionado en el primer puesto.

Had to do one better. 😉@PatricioOWard is heading back to the podium in Iowa! 🏆 pic.twitter.com/e9jfH7bVY9

— Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) July 24, 2022