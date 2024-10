ENTREVISTA ¬ Personal amenazante y anónimo incendia desde adentro al Poder Judicial

En entrevista, la jueza Blanca Alicia Ochoa Hernández expuso que la mayoría de los inconformes aprovechan el anonimato para expresar su inconformidad y tomarse atribuciones que no les corresponden. También dijo que los trabajadores no son autoridad y es decisión de cada titular de distrito retomar labores.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Muchos trabajadores han aprovechado el anonimato para generar un incendio desde adentro del Poder Judicial de la Federación, en donde impera una “anarquía” que solo genera más desinformación, denunció Blanca Alicia Ochoa Hernández, titular del juzgado décimo cuarto de distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México

La Jueza lamentó en entrevista con “Los Periodistas“, programa de SinEmbargo Al Aire, que algunos trabajadores del Poder Judicial recurran a gritos, insultos y amenazas en contra de los jueces que se oponen a sumarse al paro todo pagado que ha paralizado a juzgados de todo el país en protesta por la implementación de la Reforma Judicial.

“Jamás hubiera pasado por mi cabeza que alguien entrara a la oficina de un titular a gritar de esa manera, a impedir el paso a las instalaciones, a que los titulares sintieran miedo, sintieran temor de pasar a sus oficinas a trabajar”.

La jueza expuso que es necesario que a cada titular se le permita el acceso para recupera el control de su juzgado. “Cuando los titulares los llamamos a trabajar, todos viene y todos están en la disposición de trabajar. Es cosa de que nos apoyen un poquito, que se nos permita el acceso y ya verán como cada titular recupera el control de su órgano”.

En ese sentido, la noche del miércoles el Consejo de la Judicatura Federal ordenó el regreso a las labores en todos los tribunales y juzgados del país. Por lo que determinó que los titulares están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de impartición de justicia.

Con cuatro votos a favor de los consejeros Bernardo Bátiz, Eva Verónica De Gyvés, Celia Maya y Sergio Janier Molina y tres en contra de la Ministra Presidenta Norma Piña, la consejera Lilia Mónica López Benitez y del consejo José Alfonso Montalvo, se aprobó la normativa que señala que a partir del 24 de octubre todo el personal deberá asistir a laborar. Asimismo se instruye al Coordinador de seguridad a apoyar a los jueces y magistrados que le soliciten acceso a los inmuebles.

AGREDEN DESDE EL ANONIMATO

La Jueza Ochoa Hernández expuso que la mayoría de los inconformes aprovechan el anonimato para expresar su inconformidad y tomarse atribuciones que no les corresponden. Señaló que los trabajadores no son autoridad y es decisión de cada titular de distrito si se retoman las labores o no.

“Yo lo que entiendo es que hay una anarquía, ellos ya no se sienten representados por el sindicato y lo han dicho abiertamente. Tuvimos un reunión la semana pasada con los trabajadores y muchos de ellos decían ‘es que yo ya ni sé por qué estoy en el paro, lo que sí sé es que me garanticen mi derecho al trabajo’. Hay un desinformación por parte de los compañeros, quienes están informados y quienes están estudiados sí quieren regresar a trabajar”.

Y ahondó: “Es muy fácil esconderse tras una encuesta anónima, ‘¿quien quiere paro?’, todos, ‘vengan a trabajar’ y todos presentes. Pero en cuanto nos den la oportunidad de quitar las cadenas o que le den luz verde a la seguridad del edifico para asegurarnos la integridad física y moral”.

En las últimas horas se ha difundido ampliamente un video en donde manifestantes irrumpieron en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl para increpar al Juez José Álvaro Vargas Ornelas por no sumarse a la suspensión de labores.

En la grabación, una mujer, que hasta el momento no ha sido identificada, grita al personal del Juzgado que le pide hablarles con respeto. Incluso, uno de los trabajadores agredidos cuestiona a la señora por hablar de defender al Poder Judicial cuando ella misma ha celebrado fiestas en esas instalaciones.

VIOLENCIA AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL Trabajadores del #PoderJudicial de forma violenta amenazan a secretario, actuaria y juez de Distrito en el EdoMex por querer trabajar y no irse a paro. En el video se ve como la mujer de forma prepotente grita después de que la… pic.twitter.com/pblQGqWSxc — Rashid de la Peña (@rashidelap) October 23, 2024

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a no fomentar este tipo de acciones. “No tiene que haber violencia contra quienes decidan trabajar. Ayer también vi en las redes de jueces que estañan a favor de la Reforma al Poder Judicial, porque no es que todos los jueces estén en contra. Entonces, que dejen trabajar a los jueces si quieren trabajar, no tiene por qué haber estas ofensas”, dijo.

Por su parte, la Jueza mencionó que el paro de los trabajadores del Poder Judicial no tiene razón de ser pues la Reforma ya fue aprobada. Además, dijo, la violencia que se ha presentado en diversos juzgados del país no tiene justificación alguna.

“Yo creo que este paro ya no tiene ninguna razón de ser, está la reforma constitucional que es un hecho, es el presente. De ninguna manera justifico la violencia, la agresiones ni las faltas de respeto, no tiene justificación ni cabida en ninguna situación o escenario. Es muy triste que queramos defender unos derechos si no tenemos respetos por nuestros compañeros, por las personas con las que convivimos a diario, entonces cómo vamos a regresar a trabajar después de estas faltas de respeto”.

Blanca Alicia Ochoa afirmó que el paro ha empoderado a muchos trabajadores, pero recordó que no cuentan con las facultades para impedir que los jueces y otros compañeros regresen a sus labores si ellos así lo deciden.

“El acuerdo es por sede y si ya la mayoría de los titulares quiere cumplir con su obligación no tiene por qué impedirlo y menos por que ellos no son autoridad, creo que se les ha dado demasiado apertura, tanta que ya sienten ese poder de no permitirnos laboral. Se han empoderado, autorizan nuestra decisiones y es la base trabajadora que a lo mejor se siente arropada por los mismos compañeros. A lo mejor es un desahogo de la parte trabajadora que ya rebasó los límites”.

Finalmente, la jueza aseguró que buscará la reelección de su cargo y participará en la elección de jueces, magistrados y ministros que se realizará el próximo año.

“Ya tomé la determinación, la verdad es que nunca me lo cuestioné. Soy una persona institucional, vengo de familia militar, y yo sé seguir las reglas, las instituciones, los parámetros que me ponen y para eso me entreno, me dedico, estudio y alcanzo mi objetivo. Ahora se trata de ir a la elección, es un terreno que desconozco pero estoy dispuesta, lo que yo tengo es vocación”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado