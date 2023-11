Gobernadora y PRIAN buscan imponer incondicionales en el Poder Judicial de Chihuahua

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– En Chihuahua está en curso un plan de la Gobernadora panista María Eugenia Campos, quien con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los remanentes del “Duartismo” en el estado, busca definir con criterios políticos a siete de los 26 magistrados del Poder Judicial del Estado, en un proceso que ya ha sido acusado de estar amañado.

María Eugenia Campos es señalada de repetir las mismas malas prácticas que el exgobernador preso César Duarte Jáquez y colocar a personajes incondicionales y sin carrera judicial como magistrados, gracias a una reforma al Artículo 101 de la Constitución del estado que el Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece, y el PRI aprobaron hace un año, la cual eliminó la obligación de los concursos para llegar a estos cargos y en su lugar estableció la conformación de una comisión con representación de los tres poderes que deberán negociar las vacantes.

“El PRIAN a nivel nacional siempre está cuidando, está velando por la división de poderes, pero pues aquí en Chihuahua no únicamente es la supresión de esta división con la Reforma de 2022, sino también es el rebajar la carrera judicial, porque esta Reforma contempla que ya no haya concursos para el nombramiento de nuevos, jueces y magistrados, que no sea a través de concursos, sino a través de ternas que dialogan los poderes para proponerlas y se forma una comisión totalmente dominada por el Ejecutivo para elegir a los magistrados”, denunció en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, en “Los Periodistas”, Víctor Quintana, fundador y primer presidente de Morena en Chihuahua.