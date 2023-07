Maru Campos ha visitado más veces el Caribe, EU y Europa que la Sierra Tarahumara

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván ha viajado más veces a países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Las Bahamas, que visitado comunidades de la Sierra Tarahumara tal y como lo presume en su publicidad oficial, afirmó el periodista José Pérez Espino, director del portal de noticias ZONAFREE.mx.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Pérez Espino detalló que de acuerdo con la agenda oficial de la Secretaría Particular de la Gobernadora, a la que ZONAFREE.mx tuvo acceso, Maru Campos ha permanecido al menos 50 días en el extranjero durante “viajes oficiales” y apenas se ha dado tiempo para visitar seis de los 23 municipios de la Sierra Tarahumara.

Ante las críticas generadas por los constantes viajes de la panista, Maru Campos clasificó esta información como reservada supuestamente “por motivos de seguridad”.

“La Gobernadora clasificó como información reservada todo lo relacionado con sus viajes, es decir, los ciudadanos de Chihuahua no podemos tener acceso por vía de solicitud de transparencia información a los vuelos de la Gobernadora, los orígenes, los destinos, la contratación de aeronaves, porque obviamente la Gobernadora no viaja en vuelos comerciales, no sabemos cuánto gasta, no da información, no sabemos quién la acompaña, todo esto está clasificado supuestamente por motivos de seguridad”.