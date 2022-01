Meet Me in the Bathroom, documental que revive la escena musical de los 2000

El Sundance de este año, que también se realizará virtualmente y se extenderá hasta el domingo, abunda en documentales musicales. Entre la cosecha de este año se encuentra la primera película de un documental de Netflix en tres partes sobre Ye (anteriormente Kanye West), “jeen-yuhs” y el documental de Sinéad O’Connor Nothing Compares.

Por Jake Coyle

NUEVA YORK, 25 de enero (AP).— ¿Puede una escena musical seguir desarrollándose como lo hizo el grunge en Seattle en la década de 1990 o el hip-hop en el Bronx en la década de 1970? ¿O el cambio de imagen digital de la música ha hecho obsoletas tales explosiones geográficas?

Es una pregunta que se cierne sobre el documental del Festival de Cine de Sundance Meet Me in the Bathroom, una cápsula del tiempo vívida y caótica de principios de la década de 2000 en Nueva York cuando bandas como Yeah Yeah Yeahs, TV on the Radio, he Strokes, Interpol y LCD Soundsystem hizo de la ciudad, y de Brooklyn en particular, uno de los últimos semilleros de música rock fácilmente identificables.

La película, que se estrenó el domingo en Sundance, está dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, y es una adaptación del libro de Lizzy Goodman, Meet Me in the Bathroom: Rebirth and Rock and Roll in New York City 2001-2011. Centrándose principalmente en el primer puñado de esos años, el documental es una oda a una era ya lejana cuando una ola de bandas revitalizó la escena musical de Nueva York, capturando el descarnado romance de la ciudad. Breves interludios de imágenes de noticias insinúan una narrativa digital más amplia que se forma en gran medida fuera de la burbuja de la escena: los temores del Y2K, el inicio de Napster, la introducción del iPod.

“Una de las cosas que nos preguntamos es: ¿es posible que surja una escena en un lugar con tanta intensidad?”. Southern, quien con Lovelace hizo el documental de LCD Soundsystem de 2012 Shut Up and Play the Hits, dijo en una entrevista reciente. “Ahora la forma en que consumimos música es diferente, la forma en que escuchamos o incluso hacemos música es diferente. El periódico The Guardian, cuando revisaron el libro, lo describieron como un momento de flash antes de que todo cambiara”.

“Todo está tan democratizado y disperso”, agrega Lovelace. “La gente no parece zumbar alrededor de la música como antes”.

En Sundance, sin embargo, siempre hay rumores sobre los documentales musicales. En el festival virtual del año pasado, Summer of Soul (or… The Revolution Will Not Be Televised) de Questlove, que documentó el Festival Cultural de Harlem de 1969, fue posiblemente el mayor éxito del festival . El Sundance de este año, que también se realizará virtualmente y se extenderá hasta el domingo, abunda en documentales musicales. Entre la cosecha de este año se encuentra la primera película de un documental de Netflix en tres partes sobre Ye (anteriormente Kanye West), “jeen-yuhs” y el documental de Sinéad O’Connor Nothing Compares.

Las películas difieren ampliamente en tema y estilo, pero cada una resucita un pasado musical que se siente muy distante de nuestro presente.

En la primera parte de “jeen-yuhs”, que debuta el próximo mes en Netflix, Ye, que aún no es famoso, lucha por lograr un contrato discográfico, vende ritmos y anhela el tipo de ubicuidad que ha seguido para él, más o menos. menos sin parar, desde su álbum debut de 2004, The College Dropout. Su ajetreo lo consume todo, al igual que su confianza. “Incluso yo haciendo este documental, es un poco narcisista o lo que sea”, dice Ye en un momento de autorreflexión que ahora parece profético.

Pero también hay escenas tiernas en la película, dirigida por Coodie y Chike, que hablan de lo que impulsó a Ye en primer lugar, como el conmovedor y dulce apoyo de su difunta madre, Donda. Es la madre más alentadora, rapea al ritmo de las letras de su hijo y le dice: “Tocas las pistas de la misma manera que Michael Jordan lanza tiros libres”.

Tal relación maternal nunca existió para O’Connor, quien habla sobre el abuso que sufrió por parte de su madre en Nothing Compares de Kathryn Ferguson. Para muchos, O’Connor se ha reducido en gran medida a una caricatura: ese feroz cantante irlandés calvo que rompió una imagen del Papa en Saturday Night Live. Pero Nothing Compares, al exponer la vida de O’Connor, que ella analiza en entrevistas fuera de cámara que se escuchan a lo largo de la película, le da a la música y la carrera de O’Connor la profundidad que merece al rastrear el dolor que la impulsó. Tenía solo 20 años y estaba embarazada cuando salió su álbum debut en 1987.

Y desde el principio, O’Connor habló abiertamente sobre una amplia gama de temas, desde la Iglesia católica en la que había sido educada hasta la guetización del rap en los premios Grammy. A veces, sus protestas venían con autobombo, pero no puedes ver Nothing Compares (que desafortunadamente, dado que los herederos de Prince no lo permitieron, no incluye Nothing Compares 2 U) y no pensar que O’ La ira de Connor vino de un lugar genuino. Y los años intermedios, en los que se ha descubierto mucho sobre los abusos ocultos durante mucho tiempo por parte de sacerdotes católicos, han arrojado sus críticas bajo una luz diferente.

“Los medios siempre me volvían loca, me hacían pasar por loca”, dice en la película. Pero el abuso de los niños por parte de los sacerdotes, dice: “Eso fue una locura”.

Nothing Compares sugiere que O’Connor, al hablar de la forma en que lo hizo, se adelantó a su tiempo. Sin embargo, el documental permanece en gran medida en el pasado, terminando efectivamente a mediados de los 90 y sin seguir la vida de O’Connor desde su breve estrellato. Una ovación de pie en Sundance podría haber sido un momento culminante de redención para O’Connor. La sesión de preguntas y respuestas del festival de cine se canceló después de que su hijo de 17 años, Shane O’Connor, se suicidara recientemente.

Sirens, de Rita Baghdadi, se sitúa en un pasado reciente y en un contexto político más tumultuoso. Es, sin duda, el retrato más convincente de una banda de thrash metal libanés femenino que jamás hayas visto. Pero también se destaca claramente en Sundance y es mucho más que un acto novedoso. En un género documental que fácilmente puede caer en el cliché, Sirens existe en otro mundo. Sus personajes, los miembros de Slave to Sirens, con sede en Beirut, están luchando con problemas más extremos que los que enfrentan la mayoría de las bandas vestidas de negro y cubiertas de tatuajes. Para ellos, las batallas por la libertad de expresión y los derechos LGBTQ se desdibujan con acordes de poder.

También es una historia clásica de la dinámica de la banda, que se centra principalmente en la amistad y el desacuerdo de Lilas Mayassi y Shery Bechara, las dos guitarristas de la banda. Sus riñas a veces suenan como las de cualquier banda. Pero en otras ocasiones, la resistencia dentro y fuera del escenario se une en armonía. En una escena, Mayassi y Bechara se encuentran y conversan en la acera, solo para ser engullidos por una marcha de protesta, a la que se unen casualmente.

Southern y Lovelace hicieron Meet Me in the Bathroom (el título proviene de una canción de Strokes) principalmente durante la pandemia. Aunque siempre tuvieron la intención de centrarse en gran medida en imágenes de archivo, la circunstancia los llevó a mantener la película completamente en su época, sin los reflejos modernos de las cabezas parlantes. En cambio, Meet Me in the Bathroom captura la sensación de un potencial ilimitado, de cantantes aparentemente nacidos para actuar como Karen O y Julian Casablancas que dan sus primeros pasos en un escenario. Los directores consideraron cada hilo como una historia sobre la mayoría de edad.

“De una manera extraña, COVID nos ayudó porque en el encierro, las personas tenían tiempo libre y estaban felices de subir al ático o ir a su unidad de almacenamiento y encontrar estas cosas que habían estado allí durante 20 años”, dice Southern. “Lo que no queríamos hacer era hacer un típico documental de rock detrás de la música en el que tienes entrevistas con la cabeza parlante con las bandas 20 años después y realmente te saca del momento. Queríamos, en la medida de lo posible, situar al público en esa época”.