Kanye West abre la grieta: critica a su expareja, Kim Kardashian, por “antagonizar”

Ciudad de México, 25 de enero (ASMéxico).- Kanye West lo hace de nuevo… Pese a ya estar en una relación con Julia Fox, el intérprete de “Closed on Sunday” sigue atacando a su expareja y madre de sus hijos: Kim Kardashian. A través de una íntima entrevista con Jason Lee para Hollywood Unlocked, Kanye rompió el silencio sobre la socialité, revelando algunos de sus secretos y arrastrando a Pete Davidson al drama.

KANYE WEST ROMPE EL SILENCIO SONRE KIM KARDASHIAN: “ME QUIERE ANTAGONIZAR”

Según lo expresado por el rapero, Kim lo quiere “antagonizar” frente a sus hijos, motivo por el cuál compró una mansión frente a la propiedad de la socialité. De esta manera, está a tan sólo unos pasos de distancia de ellos, quienes afirma, son su “consuelo”.

“Mi consuelo viene de ver a mis hijos y tener un horario sólido. Voy a estar tan cerca, los niños están literalmente a poca distancia. Yo no juego cuando se trata de mis hijos. Ni mi carrera, ni el rap, ni estos medios… Nada va a alejarme de mis hijos. No jueguen con mis hijos, no hay seguridad que se interponga entre mis hijos y yo”, expresó el rapero.

¿QUÉ OPINA DE PETE DAVIDSON?

En cuanto a Pete Davidson, actual pareja de Kim, Kanye mostró su enojo ante la relación, pues Ye afirma que no hizo más que apoyar a su exesposa cuando debutó en Saturday Night Live, programa en el que, se dice, inició su romance con el comediante, después de que ambos compartieran una escena de beso: “¿Cómo vas a llevarme a SNL y luego besar al tipo con el que sales justo enfrente de mí?” se preguntó durante la entrevista.

