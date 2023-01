El elenco de Winnie the Pooh miel y sangre visita México para su estreno

Winnie the Pooh miel y sangre, una película especial para los fans del horror, muestra el lado malvado del oso en una historia en la que tras quedarse solo se reencuentra con su lado salvaje.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- Winnie the Pooh miel y sangre es una de las cintas más esperadas del año, por lo que su elenco visitó la Ciudad de México para realizar la premier de la película en la capital mexicana, un lugar en el que, contaron, se ha recibido muy bien esta propuesta con un enfoque malvado del famoso oso amarillo.

En conferencia de prensa, el director Rhys Frake-Waterfield señaló que fueron cuidadosos al momento de contar esta historia. Compartió que de inicio tenían dos ideas para Winnie, una de ellas era hacerlo pequeño -en una especie de Chucky- y que atacará pero eso requeriría muchos efectos visuales, además consideraron el tiempo, ellos querían que que sus ojos fueran como un gran vacío negro y al final decidieron que fuera grande o del tamaño de una persona.

El actor Craig David Dowsett, que interpreta a un Winnie the Pooh consumido por la venganza y con mucha sed de miel y de sangre, se inspiró en grandes personajes como el de Michael Myers, sin embargo, creó su propia versión para tener el oso más terrorífico posible. Uno de los retos que enfrentó fue que la máscara se le resbalaba y le tapaba los ojos, para evitar eso usó un gorro debajo, pero esto provocaba que tuviera el doble de calor.

Andrew Scott Bell, compositor musical, compartió que fue muy divertido realizar esta cinta, todos en la producción se divirtieron mucho y estaban muy emocionados. Un dato curioso es que consiguió un violín que estuvo dentro de un panal durante un tiempo, esto, agregó, hace que del violín salga un sonido muy especial, además apreció que el equipo tuviera la disposición de probar lo que él proponía.

En tanto, Nikolai Leon, quien da vida a un Christopher Robin que abandona a Winnie the Pooh, contó que tuvieron que grabar más escenas después de que la noticia de la película corriera y se viralizara en redes sociales, esto resultó un poco pesado por las condiciones del clima como la temperatura, pero para él ha sido un viaje impresionante y se siente muy agradecido.

Para que está cinta se que alejara de la versión de Disney, la versión que usaron fue la del libro de 1926 del autor inglés A. A. Milne. Los productores y actores explicaron que ahora hay opciones para todos, quienes aman al clásico de Disney tienen el tierno oso y para quienes gustan del horror tienen una versión sedienta de sangre.

Maria Taylor, quien interpreta a María, apuntó que quedó sorprendida cuando se integró al proyecto por conocer que Winnie the Pooh sería el personaje sediento de sangre.

El director y productor señalaron que no todo ha sido agradable ya que en redes sociales han recibido mensajes de odio pero ellos ven el lado positivo y eso es que le ha dado mayor la publicidad a la película.

Rhys Frake-Waterfield invitó a ver Winnie the Pooh miel y sangre porque no todo es horror, de acuerdo con el director, también tiene elementos divertidos. Además, revelaron que habrá una secuela y tendrá varios personajes que incluso podrían no ser del cuento.

