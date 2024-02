CLOSE UP ¬ Chihuahua camina la vereda de derecha extrema, de la mano de Maru Campos

Maru Campos, abiertamente antiaborto, tomó protesta como Gobernadora de Chihuahua pese a haber sido indagada por recibir sobornos del duartismo y, desde entonces, se ha empeñado en nadar contra corriente de las políticas del Gobierno federal de izquierda, como los libros de texto gratuito.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– En el marco de su segundo informe de Gobierno en Chihuahua, a la ultraderechista María Eugenia Campos Galván se le “ha visto hasta en la sopa”. A pesar de que ha planteado que lo importante para ella son las causas y no los partidos ni los “personalismos”, su gestión ha derrochado en publicidad en prensa y redes sociales para amplificar su imagen.

La mandataria, panista durante 30 años, ha negado una y otra vez haber recibido sobornos del priista César Duarte, hoy preso por corrupto. En general no soporta la crítica y suele atribuirla a la violencia política de género o la calla con publicidad oficial a la prensa estatal. Incluso tiene una columna quincenal los domingos en El Diario de Juárez.

“Lo que estamos viendo al calor del segundo informe de Gobierno es un desmedido uso de recursos públicos para el culto a la personalidad. Y, tras ese culto a la personalidad, se esconde un proselitismo proelectoral. La Gobernadora ha dicho muy claramente, en palabras incluso soeces, que en Chihuahua se le va ‘romper el hocico’ a Morena o del Presidente de la República también dijo que dejara de ‘hacerse pendejo’ en materia de seguridad pública”, dijo el activista chihuahuense y columnista de SinEmbargo, Jaime García Chávez, quien también lamentó el control a la prensa local.

El diario La Verdad Juárez revisó los gastos del Gobierno de Chihuahua en publicidad amplificada en Facebook e Instagram de acuerdo con lo transparentado por Meta: más de 3 millones de pesos entre finales de enero e inicios de febrero, esto es, más que el millón y medio que invirtió Morena en ese mismo periodo para promocionar a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Desde que tomó protesta como la primera Gobernadora mujer de Chihuahua en 2021, se ha empeñado en nadar contra corriente de las políticas del Gobierno federal de izquierda. Y es que Maru Campos, observó García Chávez, es de las pocas piezas que sostienen “la mediocre” dirigencia de Marko Cortés en Acción Nacional (PAN).

Retomó, por ejemplo, el programa de estancias infantiles que fue cancelado por la administración de Andrés Manuel López Obrador; egresada del privado Tec de Monterrey y fiel a su idea de que sólo existe un modelo de familia y que los niños no deben ser “adoctrinados”, impugnó la distribución de los nuevos Libros de Texto Gratuito; y, recientemente, cuestionó con un tono fuerte la falta de resolución de delitos federales en el estado de Chihuahua.

A inicios de su gestión, no descartó ser la candidata presidencial de la derecha en este 2024. Tiene el apoyo de la familia Terrazas, de gran poder económico en la entidad. Pero para este momento, su administración y figura ya están “muy desgastadas” y registra un “gran fracaso” en materia de combate a la inseguridad que concentró en la plataforma “Centinela”, observó García Chávez.

“Hay un origen de corrupción política, un manejo en que todas las variables para que María Eugenia Campos llegara a la gubernatura se acomodaron y, dentro de esas variables, está la simpatía del viejo grupo oligárquico de Chihuahua –de la familia Terrazas de origen porfirista– que sigue teniendo un dominio muy importante en relaciones políticas del estado, una relación de negocios con el poder público, en este caso, con Maru Campos y con el Alcalde de la capital, Marco Bonilla”, aseveró.

UNA DUARTISTA

Maru Campos (Chihuahua, 1975) se dice orgullosa de ser panista y se considera fan del fundador Manuel Gómez Morín. Ha sido el único partido en el que ha limitado durante tres décadas. A sus 15 años, formó parte de Acción Juvenil, donde se formó con el líder moral Luis Fernando Bravo Mena y, dada la militancia panista de su madre, en los ochenta participó en la lucha en Plaza de Armas con Don Luis Héctor Álvarez y Pancho Barrios, líderes panistas reconocidos.

“El tema no está en los partidos políticos, en estos personalismos, en esta ideología. Quién es capaz de ayudarnos a salir adelante. Ahorita no tendría un distingo. Soy orgullosamente panista y tengo 28 años en el PAN, me ha tocado ver cuando luchamos en una Plaza de Armas en Chihuahua con Don Luis, con Pancho Barrios y luego me tocó ver la ilusión como joven, como líder estatal de los jóvenes en Chihuahua, cómo gana Vicente Fox, nos vimos gobernando y luego nos vimos perdiendo el poder en el Gobierno federal”, recapituló Campos Galván a Los Periodistas a inicios de su gobierno.

Más allá de partidos, la Fiscalía de Chihuahua la investigó por presuntamente haber recibido un soborno del Gobierno del priista César Duarte (2010-2016) por 9 millones de pesos cuando era Diputada de Acción Nacional (2013-2016). Durante su campaña a la gubernatura en 2021, la abogada Maru Campos fue vinculada a proceso por presunto cohecho derivado de dicha trama “Nómina secreta”. También se le indagaba por un contrato por servicios no comprobados del Gobierno de Duarte al despacho de abogados Campos Galván y Asociados, propiedad de uno de sus hermanos.

“Durante una etapa del Gobierno de Duarte, María Eugenia Campos ocupó un prominente lugar en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, y ahí dejó pasar todo el manejo discrecional y corrupto del Gobierno de Duarte. En segundo lugar, se ha documentado que recibían en su calidad de diputados del PAN cantidades extras a las dietas que presupuestalmente estaban determinadas”, aseguró el abogado y dirigente de Unión Ciudadana, Jaime García Chávez.

El exdiputado panista y actual Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, confesó durante una audiencia pública en el juicio contra Duarte que la entonces Diputada Maru Campos recogía el dinero que el Gobernador priista daba como “apoyo” al grupo parlamentario del PAN del que ambos, Fiscal y Gobernadora, formaban parte.

Pero todo ello quedó en carpetazos. Y, tras ser Alcaldesa de Chihuahua, tomó protesta como Gobernadora en septiembre de 2021.

CULTO A SU PERSONALIDAD

Hace unos días, en un estilo de charla TED, Maru Campos ofreció su informe de gobierno con datos imprecisos. En el evento que duró más de dos horas, la política abiertamente antiaborto contó con un mensaje en video de la candidata presidencial de la derecha, Xóchitl Gálvez, y con la presencia (esa sí física) de su vocera, la Senadora Kenia López Rabadán.

Durante su discurso gozó de los aplausos del dirigente Marko Cortés, del Diputado federal Jorge Romero Herrera, de la Diputada Margarita Zavala (aunque ya no es panista) y los gobernadores panistas de Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato. También asistió el comunicador afín a la derecha, Carlos Alazraki, y el Arzobispo de la Diócesis de Chihuahua, Constancio Miranda.

“Puedo darles la certeza de que este Gobierno les habla con la verdad, con honestidad, sin simulaciones… aunque luego, claro, esto tenga su desgaste y sus costos políticos. Aunque no nos tomemos diariamente tres horas al día cada mañana para comunicarlo, sí estamos muy ocupados en resolver los problemas que nos duelen”, ironizó en su informe con la palabra “VERDAD” en una pantalla azul luminosa.

La mayoría de la prensa chihuahuense (silenciada con publicidad oficial) replicó sus declaraciones sin cuestionar una sola cifra. Pero la periodista Itzel Ramírez, del diario La Verdad Juárez, detectó que la Gobernadora no dijo la verdad respecto a la tendencia de homicidios dolosos, el control en reclusorios y el nivel de deuda pública.

“El homicidio doloso, en el informe escrito –que por cierto hasta la semana pasada no lo habían publicado– hacen un corte muy extraño, una comparación que no es válida, no comparan periodos iguales de tiempo; al contrario, el homicidio doloso sigue creciendo en Chihuahua. Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc están en el top de municipios con más municipios dolosos en el país”, aseveró la periodista.

En ese marco de violencia en la entidad, la última vez que la Gobernadora de Chihuahua saltó a la agenda nacional fue a finales de enero de 2024 cuando cuestionó “la indolencia completa” del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto al combate a delitos federales, en ese caso, el secuestro de cuatro integrantes de la familia LeBaron, víctima de una masacre hace un par de años.

“Desgraciadamente son situaciones del fuero federal en donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al Gobierno federal. Exigimos que Gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad, que ponga atención al estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, sino es que decir pendejo de lo que está sucediendo en el estado”, dijo la mandataria, quien ha reconocido ser una mujer norteña “malhablada” y directa.

Durante su segundo informe de gobierno, Maru Campos destacó la Plataforma Centinela a la que atribuyó la disminución del 23 por ciento en homicidios y la reducción de 28 por ciento en robo de vehículos y un 15 por ciento menos de robos a casa habitación sin violencia.

“En Chihuahua decimos no a las alianzas oscuras ni a los contubernios que impiden la paz, en Chihuahua hay inversión y estrategia de seguridad, en Chihuahua creemos en la paz, el orden y la certidumbre, en pocas palabras, en Chihuahua, hay Estado de Derecho; aquí no nos doblan”, aseveró la Gobernadora.

Sin embargo, contrastó La Verdad Juárez, los homicidios dolosos aumentaron en el último año, al pasar de mil 654 casos en 2022 a mil 758 casos en 2023, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se nutre de las fiscalías estatales.

“AQUÍ DEFENDEMOS LA FAMILIA”

Maru Campos es católica, cree en un único modelo de familia y es abiertamente antiaborto, posturas de ultraderecha que le vienen de familia. Su madre, la actual directora del DIF, estudió en una universidad pontificia de Roma.

Desde que fue Alcaldesa de Chihuahua, ha combinado su creencia religiosa con sus políticas públicas. Hasta la fecha, en que su partido tiene mayoría en el Congreso, Chihuahua es una de las entidades donde no está permitida la interrupción legal de embarazo y, aunque ya no se necesita un amparo para matrimonios homosexuales, ese derecho aún no está explícito en la Constitución como lo ha mandado la Corte.

La mayor batalla que la primera Gobernadora mujer de Chihuahua ha dado contra la federación fue en agosto de 2023, cuando impugnó la distribución de Libros de Texto Gratuito que mencionan diferentes tipos de familia, diversidad en las preferencias sexuales y otros temas progresistas. La Corte, no obstante, resolvió que debían ser entregados.

“Escuchando las voces de padres de familia y sectores de la sociedad, exigimos a la federación la revisión y relaboración de los Libros de Texto Gratuito. Esos libros deben responder a necesidades de conocimientos básicos y científicos de los niños, y no presentar contenidos cuestionables ni buscar adoctrinarlos erróneamente. Sin embargo, también como un estado de esta gran República, en donde la ley se respeta y se cumple, acatamos la resolución de la Corte”

Y, por si quedaba duda de su postura ideológica, culminó su largo mensaje así: “Aquí defendemos a la familia, aquí defendemos la vida, defendemos la democracia, defendemos la verdad, defendemos a Chihuahua y defendemos a México”.

Al respecto, la Diputada morenista de Chihuahua, Andrea Chávez, cuestionó en tribuna el gasto millonario para distribuir libros alternativos al mismo tiempo que cargaba una jirafa de peluche, en alusión a Benito, quien permaneció durante meses en un centro público de Ciudad Juárez en pésimas condiciones y a quien la Gobernadora ofreció disculpas por no atender en su momento.

“¿Quieren hablar de recursos? Por qué no hablamos de los 65 millones de pesos que nos costaron a las y los chihuahuenses los cuadernillos basura que la Gobernadora María Eugenia Campos entregó en lugar de los libros de texto gratuito de la SEP? ¿Quieren hablar de corrupción? Por qué no hablamos que ese contrato se entregó vía adjudicación directa a uno de sus funcionarios, el Secretario de Turismo del Gobierno del Estado”, recriminó la morenista.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.