PRI advierte que votará en contra de la Reforma Eléctrica si Morena no hace cambios

El dirigente priista alertó que su partido no votará a favor de la Reforma Eléctrica en los términos planteados actualmente por Morena, pues considera que no refleja un compromiso del Gobierno con las energías limpias ni respeta compromisos internacionales.

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que su bancada votará en contra de la iniciativa de Reforma Eléctrica si Morena decide proponerla en la Cámara de Diputados, después de que su partido llamara el decreto “inviable” en los términos ya planteados.

Ya que el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la iniciativa no se modificará, “Alito” Moreno dijo que la reforma no ayuda porque no representa un compromiso del Gobierno mexicano con las energías limpias, no respeta compromisos internacionales como el T-MEC, y tampoco garantiza una Comisión Federal de Electricidad (CFE) sólida y firme.

La postura del PRI es clara: Si es la misma reforma nuestro voto será en contra. Nosotros estamos a favor de las energías limpias y de que bajen las tarifas eléctricas. En entrevista con @CiroGomezL. pic.twitter.com/whz2us73We — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 25, 2022

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, Moreno indicó que había sido “claro y tajante” que era necesario llegar a acuerdos y consensos en la iniciativa de Reforma Eléctrica para que “garantice certeza, certidumbre, respeto a todos los elementos del andamiaje jurídico que representa una reforma de este calado”. De lo contrario, las y los priistas no votarían a favor del decreto.

“Fui muy claro que nosotros no íbamos a votar esa reforma antes del proceso electoral. Eso es algo muy importante, porque al final del camino, el grupo de Morena insiste en una reforma, en su iniciativa, que está claro ya hoy que esa primera iniciativa técnicamente no es viable y no es posible”, dijo al reportero.

El dirigente priista remarcó que aunque Morena se dijo dispuesto a hacer cambios, no se ha presentado el documento con modificaciones.

Finalmente, el Diputado aseguró que se va a presentar una propuesta seria y firma que garantice tarifas más bajas en la energía e impulse las energías limpias, pero después de las elecciones.