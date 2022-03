La Mole celebra 25 años desde WTC reuniendo lo mejor de los cómics y la cultura pop

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– Una nueva edición de La Mole Convención tuvo inicio este viernes con la celebración de los 25 años de este evento que reúne a los fieles seguidores de los cómics, la cultura pop y del entretenimiento en general.

Desde World Trade Center, la convención más grande de México regresó bajo medias sanitarias después de un 2021 en el que tuvieron que cancelarla debido a los focos rojos de la pandemia.

“Hoy más que nunca, La Mole quiere celebrar sus primeros 25 años contigo, pero no podemos ser ajenos a la situación mundial. Eventos masivos en México y el mundo se han visto obligados a cancelar y mudar sus estrategias a formatos híbridos para sobrevivir. Es por ello y por la seguridad de todo nuestro público, que nuestra gran celebración de los 25 años se reagenda para marzo de 2022″, dijo Elías Ortiz, CEO de evento, en febrero 2021.

Sin embargo, a un año de ver suspendidas sus actividades, arrancó una nueva edición con una gran asistencia que hizo desde temprano filas para poder tener acceso y ser de los primeros en recorrer los pasillos que se extendieron en dos plantas albergando en ellas a ilustradores, cosplayers, actores de doblaje, luchadores, youtubers y la estrella que vuelve a tomar protagonismos esta edición: Tom Welling, que tuvo que presentarse sin su acompañarte Kristin Kreuk, que canceló el jueves después de dar positivo a COVID.

“Estoy muy apenada por no poder estar con ustedes. Después de evitarlo por dos años, me acabo de contagiar de COVID. Estoy bien, pero no podré volar para verlos a todos ustedes, lo lamento mucho”, expresó la actriz.