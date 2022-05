Ken Salazar pide a EU mayor control de armas luego de masacre en escuela de Texas

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su deseo de que los y las legisladores de su país “tengan el valor” prohibir las armas de fuego, después de que este martes se registrara un tiroteo en una escuela primaria de Texas que dejó al menos 21 muertos, 19 de ellos niños.

“La matanza de 21 niños y profesores inocentes en Uvalde, Texas, es un acto atroz contra la humanidad”, condenó el diplomático.

Asimismo, hizo referencia a la matanza de la preparatoria Columbine, que en abril de 1999 resultó en el asesinato de 15 personas, incluidos los agresores.

Here is my statement of yesterday’s shooting in #Uvalde, Texas. #StopGunViolence pic.twitter.com/h6hANIZbw5

— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) May 25, 2022