Alito acusa a Renato Sales, Fiscal de Campeche, de espionaje y de manipular audios

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de Morena, Layda Sansores y el Fiscal de Campeche Renato Sales por la difusión de los audios.

A través de Twitter, indicó que “se hará un peritaje independiente de los audios exhibidos para mostrar la manipulación y fabricación de hechos”. En el último, difundido anoche, se escucha al priista decir que a los periodistas se les mata de hambre no a balazos.

El líder nacional del PRI dijo que el Gobierno de Campeche y Morena llevan ya cinco semanas difundiendo supuestas expresiones o conversaciones de él, y seguramente habrá otros que faltan de “publicar”.

— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 25, 2022

A través de un hilo difundido en Twitter, “Alito”, como también se le conoce, destacó que todos los audios se obtienen y manipulan con un sistema de espionaje que se adquirió para la Policía Federal y nunca se entregó a dicha corporación y que presuntamente se “robó“ el hoy Fiscal de Campeche Renato Sales Heredia.

El dirigente nacional del PRI asegura que el proveedor de dicho equipo de espionaje “es una empresa Israelí, y un ‘pajarito’ le acaba de contar que lo tiene el Fiscal (antes Comisionado Federal de Seguridad)”.

SANSORES DIFUNDE AUDIOS DE “ALITO”

Este martes, Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, hizo públicos un cuarto y quinto audios del líder nacional del PRI donde habla despectivamente de los periodistas, en referencia a un comunicador campechano al que supuestamente le entregaba dinero en un maletín.

“Yo siempre lo he dicho, al hijueputa que se pase de verga, una verguiza salvaje. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”, exclama “Alito” en la grabación más reciente difundida en el programa “Martes del Jaguar”.

Las declaraciones se dieron después de haber mencionado que le iba a “mentar la madre” a un supuesto Alexandro Arceo y pedirle que le “devolviera su maleta”, posiblemente refiriéndose a una transacción de dinero con un medio de comunicación.

En grabaciones previamente difundidas, se escucha a Moreno Cárdenas ordenar pagos al publicista Antonio Solá y hablar sobre presuntas aportaciones a campaña del dueño de Cinépolis.

Debido a los hechos, el priista acusó al partido oficialista de persecución política y aseguró que la filtración de los audios no lo intimidará ni lo forzará a salir del país.

A esta dictadura corrupta le digo: A mí no me van a intimidar, yo no voy a salir del país, yo los voy a enfrentar aquí, con la Constitución en la mano, con firmeza, carácter y voluntad.

¡No permitiremos que sigan destruyendo el futuro de las y los mexicanos! pic.twitter.com/j9lhi6z0Cm

— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 24, 2022