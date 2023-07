El FMI eleva su previsión de crecimiento para México a 2.6% en 2023; AL avanzará 1.9%

De acuerdo con el reporte del organismo, la economía de México avanzará hasta un 2.6 por ciento este 2023 y no un 1.8 por ciento, como estimó en abril pasado; sin embargo, recortó ligeramente su pronóstico para 2024, año en que espera un crecimiento de 1.5 por ciento, una décima menos que la proyección previa de 1.6 por ciento.

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía de América Latina crezca un 1.9 por ciento en 2023, lo que supone una mejora de tres décimas respecto a las últimas proyecciones del organismo publicadas el pasado mes de abril.

Esta revisión al alza de las perspectivas de crecimiento para la región obedece a un avance más fuerte de lo previsto en algunos grandes países como Brasil o México, cuyas economías se han visto impulsadas por el sector agrícola o el sector servicios.

No obstante, este incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina es muy inferior al registrado por la región en 2022, cuando fue del 3.9 por ciento. La reducción entre un año y otro se debe a la reciente moderación del rápido crecimiento registrado en 2022 debido a la reapertura tras la pandemia, así como al descenso de los precios de las materias primas.

Mientras, de cara a 2024, el FMI estima que la economía latinoamericana crecerá un 2.2 por ciento, misma cifra que calculaba el pasado mes de abril. Fue en dicha ocasión cuando mejoró el pronóstico para el 2024 en dos décimas.

América Latina será así una de las regiones que menos crezca tanto en 2023 como en 2024 dentro del grupo de las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Sin embargo, a nivel global, tendrá un mejor desempeño económico que la Eurozona, cuyo PIB aumentará un 0.9 por ciento en 2023, o superior al de Estados Unidos, que crecerá un 1.8 por ciento.

Por países, cabe destacar la mejora en las previsiones para Brasil, cuyo crecimiento estimado en 2023 es del 2.1 por ciento, muy por encima del 0.9 por ciento estimado el pasado mes de abril. Entre otros, este incremento de la cifra se da con arreglo al buen desempeño de su PIB en el primer trimestre del año.

En tanto, México también superará la cifra del dos por ciento y llegará hasta el 2.6 por ciento de expansión al cierre de este año, aunque crecerá menos de lo previsto en 2024, quedándose en el 1.5 por ciento (una décima menos que en abril). La resiliente demanda de Estados Unidos y el efecto nearshoring están potenciando la economía mexicana.

