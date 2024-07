AMLO tunde a Marko y Xóchitl por fingir apoyo a programas; recuerda “pacto de sangre”

El mandatario criticó Xóchitl Gálvez firmara un pacto para mantener los programas sociales en la campaña presidencial y que ahora el dirigente panista, Marko Cortés, declarara que fue un error apoyarlos.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esta mañana de “mentirosos” a Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial de la oposición, y a Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), por cambiar su postura sobre los programas sociales.

Desde Palacio Nacional, López Obrador también señaló de “hipócrita” a Cortés Mendoza, luego de que confesara en una entrevista que se había equivocado al apoyar los programas sociales en la campaña, periodo en el que Xóchitl Gálvez firmó una carta de compromiso que los programas se quedarían independientemente de quién ganara la elección del pasado 2 de junio.

“[Marko Cortés] Le confiesa al periodista René Delgado que se habían equivocado porque ellos debieron deberse opuesto a los programas de bienestar. Fíjense, porque los programas de bienestar, esto lo dice pasada la elección, porque los programas van en contra de su doctrina, si se le puede llamar doctrina a eso porque ellos son partidarios de la falacia esa ‘engaña bobos’ que crearon en el periodo neoliberal de que ‘en vez de entregar un pez, había que enseñar a pescar’, como si fuese una cosa fundamental”, dijo.

“No es sólo eso, es la hipocresía. ¿Qué no la candidata, para engañar al pueblo, firmó para decir que iban a mantener los programas de bienestar? Son unos mentirosos, hipócritas. Nada más que cometen un error garrafal; piensan que el pueblo es tonto, piensan que la gente no se da cuenta y que pueden ellos manipular como era antes que podían engañar. Ya no”, reclamó.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa, recordó ayer en una conferencia de prensa, que durante el proceso electoral, la oposición defendió los programas sociales, y “juró” con sangre que no los eliminarían, por lo que criticó las declaraciones de arrepentimiento del dirigente panista.

“Llama mucho la atención que [Marko Cortés] dice que se equivocaron en defender los programas sociales. Durante toda la campaña, bueno hasta la candidata [Xóchitl Gálvez] se sacó sangre para decir que estaban de acuerdo con los programas sociales, y que decíamos en los mítines: ‘Es falso’. Poníamos a [Vicente] Fox con lo que decía de que eran flojos todos los que recibían programas sociales, y decíamos miren ellos votaron en contra de la pensión de adultos mayores”, recordó.

“Ya el presidente del PAN dijo: ‘En efecto, estamos en contra de los programas sociales’. Entonces, ahora dicen: ‘No, es una simulación lo de los foros’. ¿Qué valor tiene su palabra, cuando decían una cosa, ahora dicen otra? ¿Que es una simulación? ¿Quién les va a creer si aún no acaban los foros? No aprendieron nada del 2 de junio, ¿verdad?. Qué bueno que ya están diciendo por lo menos lo que piensan de los programas, ¿no? Porque ahí el pueblo de México, de manera inteligente, les dijo: ‘No les creemos’. Y en efecto, pues eran mentiras lo que decían”, cuestionó.

El pasado 16 de julio, Marko Cortés, dirigente del PAN, reconoció en una entrevista publicada por el periódico El Financiero, que se equivocaron al apoyar los programas sociales, pues el equipo de campaña “cayó” en una “política clientela y adormecedora”.

El dirigente panista compartió que en el partido blanquiazul tienen cuatro principios ideológicos: el bien común, la persona humana, la solidaridad y la subsidiaridad; y explicó que éste último punto se trata de “enseñar a pescar” y no “dar pescado”, lo que consideró, son los programas sociales.

“No tuvimos una propuesta diferenciadora, qué pasó, caímos en la trampa de los programas sociales, me estoy incluyendo ¿eh? Es quién da más. El PAN tiene cuatro principios fundamentales, bien común, persona humana, solidaridad y subsidiaridad. El de la subsidiaridad es enseña a pescar no des el pescado permanentemente y caímos en la subasta quién da más programas sociales, quién le pone más a los adultos mayores, quién sube esto”, sostuvo.

“La pregunta es: ¿Y la diferenciación? No logramos que la gente viera un proyecto distinto del que nos está gobernando. Terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre”, agregó en entrevista con René Delgado.

“[Los programas sociales] No impulsan a que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. No logramos impulsarlos. Y no logramos decirle a la gente: ‘No, nuestro proyecto se llama generar condiciones de inversión, de trabajo, de desarrollo, y de darte a ti las herramientas para que salgas adelante y no sólo del asistencialismo'”, reconoció.

Presidente @lopezobrador_, no se equivoque, uno de nuestros principios básicos es la solidaridad, que es apoyar y dar la mano sin reservas a quienes más lo necesitan, y otro es la subsidariedad que significa apoyar a la gente hasta donde sea necesario, dando el impulso y las… — Marko Cortés (@MarkoCortes) July 25, 2024

Cortés Mendoza contestó este jueves, a través de redes sociales, a las críticas del Presidente al apuntar que los programas sociales en el actual Gobierno sólo están por el interés de crear “clientelas electorales dependientes”.

“No se equivoque, uno de nuestros principios básicos es la solidaridad, que es apoyar y dar la mano sin reservas a quienes más lo necesitan, y otro es la subsidariedad que significa apoyar a la gente hasta donde sea necesario, dando el impulso y las herramientas para que puedan salir adelante por sí mismos superando la pobreza. Esto último, es lo que usted NO HACE, solo le interesa crear clientelas electorales dependientes”, escribió.