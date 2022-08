EU amplia el plan migratorio DACA para proteger los derechos de dreamers

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Estados Unidos ha ampliado el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) con el fin de proteger mejor a los dreamers, como se conocen a los menores migrantes que cuentan ya con cierto nivel de estudios y arraigo en el país.

A la espera del apoyo del Congreso, la nueva ley entraría en vigor a partir del 31 de octubre, ampliando el plan anterior lanzado en 2012 durante la administración de Barack Obama y que ha permitido a unos 600 mil migrantes evitar la deportación y trabajar legalmente.

