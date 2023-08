“Quiero divulgar ciencia”: Ximena, quien hizo examen perfecto para entrar a la UNAM

La estudiante originaria de Tlatlauquitepec, Puebla, platicó con “Los Periodistas” sobre su más reciente logro: haber pasado el examen de admisión de la UNAM con una puntuación perfecta.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- “¡Honor a quien honor merece”. Esas fueron las palabras con las que el Gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, aplaudió el logro de Karla Ximena González Platas, joven de 18 años de edad que consiguió el puntaje perfecto en su examen de admisión para la licenciatura en Ciencias Genómicas que se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La estudiante de Tlatlauquitepec, Puebla, obtuvo la calificación perfecta al acertar 120 de los 120 reactivos en la prueba de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

En entrevista para el programa “Los Periodistas”, que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo al Aire, Karla Ximena compartió que en primera instancia no podía creer que había logrado el puntaje perfecto.

“En este momento yo estaba en shock porque no lo podía creer, realmente nunca fue mi meta obtener los 120 aciertos, pero pues estaba muy contenta, muy feliz y estaba en shock, ya después de un rato le dije a mis abuelitos que eran los que estaban ahí conmigo en ese momento que había pasado con 120 en la UNAM, y pues ellos estaban muy felices, me empezaron a decir que estaban muy orgullosos de mí y que pues siguiera adelante”, expresó Ximena.

La noticia del puntaje llegó a oídos del Gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien el pasado 18 de agosto felicitó a la joven, a través de sus redes sociales, en donde destacó el logro de González Platas ponía “en alto el nombre de Puebla”.

A pregunta expresa sobre la respuesta que tuvo el logro de haber acertado los 120 reactivos del examen de admisión, la joven replicó que no lo podía creer y que, fue gracias a sus amigos, que se enteró sobre la felicitación por parte del gobernador de Puebla.

“Los que me dijeron de la noticia eran mis amigos que me etiquetaron en la publicación, y pues mi familia empezó a comentar más cosas ahí y realmente le agradezco mucho al gobernador por publicar mi historia”.

¡Honor a quien honor merece! 🤓💯 Todo mi reconocimiento a una gran estudiante poblana, Karla Ximena González, originaria de #Tlatlauquitepec, por haber obtenido una calificación perfecta en su examen de admisión en la @UNAM_MX. ✔️ Contestó acertadamente los 120 reactivos de… pic.twitter.com/28tW2KWsX9 — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) August 19, 2023

Y abundó, “llegó un momento en el que sí me puse a llorar con mi mamá y le dije ‘mami, pues se logró todo por lo que estuve luchando estos meses'”.

Al ser una persona que creció lejos del mundo de la ciencia, la joven fue cosechando su amor por esta materia gracias a YouTube, plataforma de videos con la que dio con conferencias y libros relacionados.

“Yo quiero trabajar en un laboratorio de investigación, pero también me gustaría mucho divulgar la ciencia porque de pequeña sí entré a otras disciplinas y a otros talleres, pero nunca como tal a un taller en el que te metieran este mundo de la ciencia y pues realmente mi familia no se dedicó en ese campo”, apuntó la estudiante este medio.

“Siempre fui una persona muy curiosa desde pequeña y conocí a muchas personas que me orientaron, me comentaban de la Universidad, pero también fui investigando en Internet sobre las carreras más relacionadas con la ciencia: química, astronomía, física y seguía cuchos canales de Youtube y ahí empezaban a recomendar libros o conferencias, entonces como que yo solita me fui metiendo a ese mundo”, agregó.

Karla Ximena González Platas empezará a estudiar Ciencias Genómicas en Ciudad Universitaria, de la UNAM, el próximo ciclo escolar 2023-2024.

Alejandro Páez Varela https://www.sinembargo.mx/author/alejandro Periodista, escritor. Es autor de las novelas Corazón de Kaláshnikov (Alfaguara 2014, Planeta 2008), Música para Perros (Alfaguara 2013), El Reino de las Moscas (Alfaguara 2012) y Oriundo Laredo (Alfaguara 2017). También de los libros de relatos No Incluye Baterías (Cal y Arena 2009) y Paracaídas que no abre (2007). Escribió Presidente en Espera (Planeta 2011) y es coautor de otros libros de periodismo como La Guerra por Juárez (Planeta, 2008), Los Suspirantes 2006 (Planeta 2005) Los Suspirantes 2012 (Planeta 2011), Los Amos de México (2007), Los Intocables (2008) y Los Suspirantes 2018 (Planeta 2017). Fue subdirector editorial de El Universal, subdirector de la revista Día Siete y editor en Reforma y El Economista. Actualmente es director general de SinEmbargo.mx @paezvarela