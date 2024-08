El Congreso de CdMx se da “compensación” millonaria; ciudadanos exigen transparencia

Las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México recibirán un bono por el término de la Legislatura, ellos defienden que beneficiarán a todos los trabajadores, pero ciudadanos promovieron un amparo para exigir el fin de la entrega de estos recursos.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– La “compensación especial” que recibirán las y los 66 diputados de la Ciudad de México que concluyen sesiones la próxima semana ha causado rechazo no sólo desde el Gobierno capitalino, también entre vecinos de distintas colonias que exigen, mediante un amparo, que transparenten cuánto dinero recibieron y lo devuelvan.

El 28 de mayo, el Congreso de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Parlamentaria de la II Legislatura el acuerdo al que llegó la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que desde el 9 de agosto se pagara a los Diputados “la parte proporcional de gratificación extraordinaria sobre la base de cuarenta días de dieta sin deducción alguna”.

En diciembre, al discutir el Presupuesto de Egresos de la ciudad para 2024, el Congreso aprobó el análisis y distribución de recursos a los trabajadores desde el primer trimestre de este año. El diario Reforma publicó en julio que el bono para cada diputado y diputada por el fin de Legislatura sería de 2 millones 500 mil pesos.

“Considerando el término de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y los compromisos que ello conlleva para sus trabajadores, al cierre del primer trimestre se realizará la evaluación del avance en la captación de ingresos y estimaciones conforme a los indicadores económicos de la Ciudad y se otorgarán todos los recursos presupuestales para tales fines”, se lee en el artículo 14 transitorio del Presupuesto aprobado para este año.

Después de que se reveló el monto millonario del bono, el Congreso aseguró en un boletín que los recursos serían usados “para el pago de una compensación especial por el fin de legislatura a todo el personal que labora en este órgano legislativo”, por lo que en total beneficiarían a 2 mil 688 trabajadores.

Las y los beneficiaros serían empleados de base, mandos medios y superiores, personal de honorarios, personal técnicos operativos de confianza y personal operativo de limpieza. La explicación fue respaldada por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, sin precisar cuánto dinero recibirán los legisladores.

Martha Ávila, coordinadora de la bancada de Morena y presidenta de la Jucopo, descartó esta semana en entrevista que el bono para las y los diputados será millonario, aseguró que se trata de recursos que serán distribuidos, por ejemplo, a trabajadores que dejarán de laborar en el Congreso.

De igual forma, la morenista justificó el pago de la compensación al asegurar que la Legislatura ha ahorrado al reducir los gastos de las y los diputados en los últimos años.

“Hemos disminuido más de mil millones de pesos, en la pandemia donamos 340 millones de pesos, aquí los diputados ya no tienen seguros institucionales, ya no tienen pago de teléfono, ya no tienen vehículos, todo sale de la dieta que tienen los diputados y esa dieta tiene dos legislaturas que no han tenido ningún incremento”, defendió en entevista.

–Entonces no es cuestionable que sea un bono de más de 2 millones por diputado? –se le preguntó.

–No, porque no es tal. A ver, lo que se ha manejado es un tema de rumor que se ha dicho, pero lo que yo estoy explicando tiene que ver con este asunto de que se le da tanto dinero al Congreso, pero no se entiende que hay un cierre de Legislatura que tiene que ver con todos los trabajadores.

Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se le cuestionó esta semana si los legisladores de la Ciudad deberían reintegrar los fondos, como recientemente hizo la Ministra Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia, su hermana.

“En general, en cualquier congreso y en la administración pública, esa es mi opinión, que no deben existir estos llamados bonos de marcha”, opinó.

La Diputada Martha Ávila aseguró que concuerda en la importancia de eliminar esos bonos, pero consideró que ya son frecuentes, lo que prácticamente los hace “ley”.

“Estoy totalmente de acuerdo con el Jefe de Gobierno, estos bonos que salen siempre cada tres años por el cierre de Legislatura tiene que ver con un tema que ya se hizo uso y costumbre, y al hacerse uso y costumbre ya es ley”, mencionó, también explicó que estos recursos se entregan cada tres años en el Congreso local por el término de la Legislatura.

–¿Por qué si dice que no está de acuerdo se votó para que avanzara?, ¿o qué se puede hacer en las otras Legislatura?

–La discusión se dio en la Junta de Coordinación Política con un acuerdo, la Junta de Coordinación Política hizo una sesión pública donde se revisaron y se puede consultar el acuerdo públicamente –defendió.

Por su parte, vecinos de colonias en Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo respaldaron a un amparo que esta semana presentó el Consejal electo de Morena Hugo Torres para denunciar que el monto del bono para las y los diputados se designó de manera discrecional.

“No se reclama la determinación aprobación, ejecución y entrega de cantidades de dinero por concepto de compensaciones, liquidaciones o indenminazaciones para personas trabajadoras del Congreso de la Ciudad de México. Únicamente se reclama lo que respecta a lo entregado a cada uno de los 66 personas legisladoras de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México”, se lee en el amparo que el concejal presentó esta semana al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

También reclaman “la ejecución de todos los trámites administrativos para dispersar los fondos públicos” y el ejercicio discrecional del recurso recibido por parte de cada persona legisladora.

“Desde la fecha de aprobación del Presupuestos de Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio 2024, quince de diciembre de 2023, a la fecha, no existe publicación de acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México en donde se autorice de entregar a todas las personas legisladoras del Congreso de la Ciudad de México un bono / compensación por fin de legislatura por un monto de $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)”, señalan en el amparo que fue presentado ante un Juez federal de Justicia Administrativa.

En el amparo presentado por el Consejal, las y los vecinos también exigen que los diputados respeten los principios de austeridad que promueve el gobierno local y federal.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.