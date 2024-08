Noskova toma revancha de Sun y gana el Abierto de Monterrey; es su primer título WTA

MONTERREY, Mexico, 25 de agosto (AP).— La sexta preclasificada Linda Noskova ganó el Abierto de Monterrey el sábado para conseguir su primer título del tour de la WTA al vencer a Lulu Sun 7-6 (6) y 6-4 en el Sonoma Club.

Noskova consiguió la revancha en sets corridos ante Sun, quien la había derrotado la semana pasada en la primera ronda del Abierto de Cincinnati. La checa de 19 años, quien llegó a cuartos de final en el Abierto de Australia en enero, abrirá el Abierto de Estados Unidos el martes contra Yulia Putintseva, preclasificada 30.

WHAT DREAMS ARE MADE OF ✨

Linda Noskova captures her first WTA title after defeating Sun in straight sets! #AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/861BPWiGIm

— wta (@WTA) August 25, 2024