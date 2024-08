Norris vence a Verstappen en su casa en el GP de Países Bajos; “Checo” acaba en sexto

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) – El piloto británico Lando Norris (McLaren) ha ganado este domingo el Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing), mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) han acabado, respectivamente, quinto y décimo.

El Circuito de Zandvoort vibró con 305 mil espectadores en sus gradas durante una salida mala de McLaren. No en vano, Norris fue rebasado ahí por Verstappen mientras el otro coche papaya, el del australiano Oscar Piastri, cedió el tercer puesto al británico George Russell (Mercedes).

Sin embargo, Norris mantuvo el control del escenario y adelantó a “Mad Max” por el interior en la recta de meta cuando empezaban la vuelta 18. Con destreza, el piloto británico de McLaren conservó el liderato durante el resto de la carrera y, al zanjar el 72º y último giro a la pista, cruzó líder bajo la bandera a cuadros e hizo vuelta rápida en 1:13.817.

