AMLO pide tomar en cuenta todas las opiniones para Reforma Electoral, hasta la de FCH

Ante la discusión que se realizará esta semana sobre la Reforma Electoral en el Poder Legislativo, el Presidente hizo un llamado a escuchar todo tipo de voces con respecto a la iniciativa; “que se tome en cuenta la opinión de todos”, reiteró.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de tomar en cuenta todas las opiniones sobre la Reforma Electoral, incluyendo las de opositores del Gobierno como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Son buenas esas opiniones porque tengo entendido que ya se va a discutir en el Congreso, ya va a entrar a debate lo de la Reforma Electoral. Entonces pues que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de [Felipe] Calderón que dice que en este mes se acaba la democracia en México”, dijo durante la conferencia matutina de este martes.

El Presidente, aunque ironizando la postura del expresidente panista sobre la posibilidad de un fin de la democracia en México “cuando él se robo la Presidencia”, señaló que todo tipo de opiniones son valiosas para discutir la Reforma Electoral, incluyendo la de organismos europeos como la Comisión de Venecia, la cual advirtió que la iniciativa de Reforma Electoral promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y podría debilitar la confianza de los ciudadanos en las elecciones.

“Pues no se acabó cuando él se robó la Presidencia. ¿Cómo se va a acabar ahora que lo que queremos es hacer valer la democracia como forma de vida, como sistema político? Pero que se tome en cuenta la opinión de todos. No le hace que sea de estos organismos europeos, de todos. No hay ningún problema”.

También reiteró que el propósito de la reforma es que existan autoridades electorales imparciales y que éstas sean elegidas por la población, y no “nombradas por las cúpulas del poder económico”.

El pasado 21 de octubre, el eexpresidente Felipe Calderón Hinojosa y reunido con su predecesor Ernesto Zedillo en el Foro “20 años de FIL: Democracia y Libertad” —realizado en Madrid, España—, alertó que, con el Gobierno del Presidente López Obrador, la democracia en México estaba en peligro.

“La democracia en México está a punto de desaparecer”, afirmó Calderón, quien en las elecciones de 2006 se enfrentó, justamente, a López Obrador y ganó la Presidencia con unas cifras que, para algunos, fueron cuestionables. Para el expresidente, el político tabasqueño fue incapaz de aceptar la derrota, “salvo que él ganó”, dijo. También acusó que amenaza y chantajea para someter a los otros poderes, además de usar los programas sociales para mantener la aprobación de la gente, aunque atenta contra la libertad de expresión y deslegitima a sus opositores.

En el Gobierno actual “se persigue a los adversarios”, aseguró y, agregó, “se restringen las libertades civiles, se culpa a los adversarios y se alienta a la polarización y a la división del imaginario colectivo en dos grupos: una élite corrupta y codiciosa, y otra, donde está el pueblo, sabio y bueno”.

Quienes desmantelaron el Estado mexicano, se robaron las elecciones del 2006, junto con el ex juez que puso a Lula en la cárcel con un caso construido con MENTIRAS, andan hablando de “democracia y libertad”. Y para cereza, Aznar hablando del futuro de América Latina ¿por? 🤡 pic.twitter.com/wSj9K8xk1f — alina ɗuarte (@AlinaDuarte_) October 22, 2022

Calderón también advirtió que López Obrador “le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, los amenaza. Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE [Instituto Nacional Electoral], a la autoridad electoral que creamos con el Presidente [Ernesto] Zedillo y poner autoridades que van a ser electas popularmente”.

Al respecto, López Obrador habló sobre el desempeño de Calderón y Zedillo en sus respectivos gobiernos, destacando promesas no cumplidas y las maneras en que afectaron al país.

“Me da risa, la verdad y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Zedillo o Calderón en España. ¿Nos podemos molestar? No, ternuritas”, dijo en su conferencia de prensa matutina del día de ayer.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Juocopo) en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, anunció el pasado 16 de octubre que en esa semana iniciaría la discusión de la Reforma Electoral que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 28 de abril con la finalidad de garantizar “elecciones limpias y libres”, de dejar “atrás de una vez y para siempre la historia de fraudes electorales en el país”, así como de ahorrar 24 mil millones de pesos.

En un comunicado, consideró que la reforma político-electoral en cuestión es fundamental para dar continuidad al proceso de transformación, ya que “se trata de un momento trascendental para que México consagre y viva realmente como un país democrático”. Por ello, destacó que “la única vía para lograrlo es que las autoridades electorales sean verdaderas garantes de un sistema político, en el que el pueblo elige”.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Baja advirtió que la propuesta de reforma político-electoral, la cual se espera que sea discutida la siguiente semana en las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral, será mixta, es decir, con leyes secundarias y reforma constitucional.