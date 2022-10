Diputados inician análisis de Reforma Electoral en Comisiones; crean grupo de trabajo

Ignacio Mier Velazco, Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, explicó que su partido y sus aliados no harán valer su mayoría, sin embargo, confió en que la reforma tenga el mayor consenso posible entre los diferentes grupos parlamentarios.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados iniciaron el análisis de la Reforma Electoral promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicha reforma es el pendiente más complicado para Morena, ya que implica hacer cambios a la Constitución y para tal efecto se requieren dos terceras partes de los votos, los cuales no tiene Morena con todo y sus aliados hasta el momento.

Las Comisiones analizarán un total de 104 iniciativas en la materia, de las cuales 50 son de reforma constitucional y más de 54 de reformas a leyes secundarias.

Ignacio Mier Velazco, Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien inauguró la instalación de las comisiones unidad, pidió construir una reforma para beneficio de la democracia en México.

🔴 EN VIVO / Reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral; Puntos Constitucionales; y Gobernación y Población.https://t.co/jVtN5RHhxs — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 25, 2022

“Esta instalación tiene como propósito lograr una reforma político-electoral en México de aproximaciones sucesivas, que sea colegiada, que sea producto de un proceso dialéctico, abierto y franco, en el que en la pluralidad habrá diferencias ideológicas, sin embargo, eso no obsta para que podamos construir en beneficio de la democracia, una iniciativa de reforma-colegiada”, expresó.

Explicó que Morena y sus aliados no harán valer su mayoría, sin embargo, confió en que la reforma tenga el mayor consenso posible entre los diferentes grupos parlamentarios.

“Morena quiere manifestar de manera explícita su compromiso de construir una reforma político-electoral en beneficio del país, no la imposición de la mayoría de manera mecánica […] Lograr este acuerdo político implicó sobre todo voluntad”, dijo.

Al término de la reunión, la mayoría de los legisladores acordó crear un grupo de trabajo, por lo que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, levantó el encuentro.

“Compañeras y compañeros legisladores, después de haber escuchado la propuesta y que celebramos que haya sido aprobado hacer un grupo de trabajo para encaminar la fortaleza de los que se ha propuesto y se ha discutido en tema político-electoral, no habiendo ninguna compañera ni compañero registrado se levanta esta reunión”, dijo el dirigente del tricolor.

Por su parte, el Presidente López Obrador pidió esta mañana a legisladores escuchar todas las opiniones sobre la Reforma Electoral, incluyendo las de opositores del Gobierno como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Son buenas esas opiniones porque tengo entendido que ya se va a discutir en el Congreso, ya va a entrar a debate lo de la Reforma Electoral. Entonces, pues que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de [Felipe] Calderón que dice que en este mes se acaba la democracia en México”, dijo durante la conferencia matutina de este martes.

El Presidente, aunque ironizando la postura del expresidente panista sobre la posibilidad de un fin de la democracia en México “cuando él se robó la Presidencia”, señaló que todo tipo de opiniones son valiosas para discutir la Reforma Electoral, incluyendo la de organismos europeos como la Comisión de Venecia, la cual advirtió que la iniciativa de Reforma Electoral promovida por el Presidente pone en riesgo la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y podría debilitar la confianza de los ciudadanos en las elecciones.

“Pues no se acabó cuando él se robó la Presidencia. ¿Cómo se va a acabar ahora que lo que queremos es hacer valer la democracia como forma de vida, como sistema político? Pero que se tome en cuenta la opinión de todos. No le hace que sea de estos organismos europeos, de todos. No hay ningún problema”.

También reiteró que el propósito de la reforma es que existan autoridades electorales imparciales y que éstas sean elegidas por la población, y no “nombradas por las cúpulas del poder económico”.

El pasado 12 de octubre, el Secretario Adán Augusto López Hernández reveló que Morena impulsará la Reforma Electoral con la ayuda de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante una reunión con legisladores de Morena, y de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), el funcionario federal dio a conocer que el partido oficialista y el PRI construyeron un “acuerdo político”, el cual ayudó a impulsar la reforma constitucional sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

Hoy sostuvimos una reunión con diputadas y diputados de @PartidoMorenaMx @PTnacionalMX y @partidoverdemex para impulsar la reforma a la Guardia Nacional y que sea una propuesta que llegue fortalecida hacia los congresos locales. pic.twitter.com/Zb11DhKrkz — Adán Augusto López H (@adan_augusto) October 12, 2022

No obstante, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, negó que exista un acuerdo político con Morena y el Gobierno federal.

“Que yo sepa no hay ningún acuerdo, es lo que dice el señor, y en la reforma electoral ya lo hemos dicho varias veces, que no iríamos con una propuesta que atente contra la autonomía del INE, ya dejamos claro las cosas que nunca votaríamos, es más, si no hay reforma electoral en este momento, nosotros transitamos con la ley que existe”, dijo en entrevista con medios al interior de San Lázaro.

Moreira Valdez evitó afirmar que Adán Augusto mintió: “Es que yo no sé qué haya dicho. Y yo no estoy para decir quién miente o quién no miente”.

¿QUÉ PROPONE LA REFORMA ELECTORAL DE AMLO?

La propuesta de reforma a la Constitución en materia electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), que reduce de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular. El proyecto también elimina a los diputados plurinominales y reduce el financiamiento público sólo al periodo de campañas.

Con el propósito de erradicar los fraudes electorales y de fortalecer la democracia, así como de ahorrar 24 mil millones de pesos, la iniciativa de reforma electoral que el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados reduce de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores, incorpora a la Constitución el voto electrónico, y deja fuera de los tiempos en radio y televisión a los organismos electorales.

La iniciativa presidencial, que quiere reformar 18 artículos de la Constitución y siete artículos transitorios, propone desaparecer los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), creados en la reforma de 2014, para “acabar con duplicidades”, y también reduce el número de legisladores locales y regidores en los municipios.

Los congresos locales tendrían ahora un mínimo de 15 y un máximo de 45 integrantes, mientras que los regidores de los ayuntamientos también decrecerían.

A diferencia del INE, que tiene 11 consejeros elegidos en consenso por el Congreso, el nuevo instituto electoral estaría conformado por siete integrantes que deben elegirse por voto popular entre una lista de 60 candidatos presentados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La reforma fue elaborada por Pablo Gómez y Horacio Duarte, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el director de Aduanas, respectivamente, especialistas en la materia y ambos diputados federales que han sido cercanos a López Obrador.

Adán Augusto López detalló el pasado 28 de abril que “más que una reforma electoral, esta iniciativa de reforma que se presentó a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos, del pueblo de México”.

“Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales; que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales”, explicó en conferencia de prensa.

Desde Palacio Nacional, el funcionario subrayó que también se incluye que se reduzca el número de los integrantes de los organismos electorales y que “sean electos de manera directa por los ciudadanos mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral”.

-Con información de AP