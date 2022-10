VIDEO: “Checo” Pérez se luce en el Red Bull Show Run desde Jalisco; miles disfrutan

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Cerca de 100 mil personas se aglutinaron en las calles de Gudalajara, Jalisco, para presenciar el Show Run de Red Bull para ver al piloto Sergio “Checo” Pérez correr en su ciudad natal.

Las actividades comenzaron este martes a las 10:00 horas, tan sólo cinco días antes del Gran Premio (GP) de México. La entrada fue gratuita al público gracias al patrocinio y organización de Telcel, Infinitum, Claro, Kavak, Gillet y el Gobierno de Jalisco a través de la Agencia Estatal de Entrentenimiento de Jalisco.

El evento se llevó a cabo sobre la Avenida Vallarta a la altura de la Glorieta de la Minerva.

“Checo” empleó un vehículo RB7 para llevar a cabo la exhibición, el cual es descrito como el modelo con el que el Red Bull Racing corrió durante la temporada 2011 de la Fórmula 1, siendo además un auto especial para el piloto, ya que es del mismo año en que debutó en la competencia. El motor V8 limitado corre a 18 mil revoluciones por minuto.

El Gran Premio de México se celebrará del 28 al 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y para esta ocasión el horario de la carrera cambiará a las 14:00 horas tiempo del centro.

“Checo” Pérez culminó el GP más reciente en Estados Unidos en cuarto lugar, mientras que su compañero de escudería, Max Verstappen fue el ganador de la carrera.

