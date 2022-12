El rey Carlos recuerda a Isabel II en su primer mensaje de Navidad (VIDEO)

LONDRES (AP) — El rey Carlos III el domingo evocó recuerdos de su difunta madre, la reina Isabel II, al emitir su primer mensaje navideño como monarca en que además rindió tributo a “la desinteresada dedicación” de los trabajadores del servicio público en Gran Bretaña, muchos de los cuales están enfrascados en una disputa con el gobierno sobre sus salarios.

Carlos, de 74 años, declaró también su solidaridad con las personas que a duras penas pueden pagar sus facturas “en momentos de gran ansiedad y dificultad”. Al igual que muchas otras partes del mundo, el Reino Unido está lidiando con una alta inflación y una merma en el poder adquisitivo de los ciudadanos comunes.

Las palabras iniciales del rey, sin embargo, fueron en memoria de su madre, quien falleció en septiembre a los 96 años de edad tras estar 70 años en el trono.

“Christmas is a particularly poignant time for all of us who have lost loved ones.”

📺 In The King's Christmas Broadcast, His Majesty reflects on Queen Elizabeth II's faith in people and thanks those who have given their time to help others. pic.twitter.com/8RFCq6Wk0G

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2022