Ozzie, el gorila macho más viejo del mundo, fallece a los 61 años, anuncia zoológico

Washington, 26 ene (EFE).- El zoo de Atlanta (Estados Unidos) anunció este martes la muerte de Ozzie, el gorila macho más viejo del mundo, que falleció a los 61 años en el recinto para animales de esa ciudad del estado de Georgia.

De momento se desconoce la causa de muerte de Ozzie, que empezó a dar muestras de falta de apetito el pasado jueves y esta semana experimento hinchazón en el rostro, debilidad e incapacidad para comer o beber, según un comunicado del zoo, que planea llevar a cabo una necropsia.

Our hearts are broken at the passing of a legend. Zoo Atlanta is devastated to share that Ozzie, the world's oldest male gorilla, has died at 61: https://t.co/kzGVXUHTXL pic.twitter.com/SDF2KBScnJ

