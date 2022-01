FOTO: Demi Lovato se despide de la música pop con un simbólico funeral en redes

Después de salir de rehabilitación, Demi Lovato anunció a través de sus redes sociales una nueva etapa para su música, dejando atrás el genero pop para incursionar en el rock.

Por Susana Zepeda

Saltillo, 25 de enero (Vanguardia).- Demi Lovato recientemente salió de rehabilitación y dentro de su proceso de transformación se tatuó una araña en la cabeza. Ahora se despidió de su música pop con un simbólico funeral, en el que estuvo acompañada de personas de la industria de la música, todos vestidos de negro, como marca la tradición del duelo, estuvo incluso su mánager, Scooter Braun.

La interprete de “Cool for the summer” compartió una foto en Instagram en la que escribió: “funeral para mi música pop”.

De esta manera, Demi arranca una nueva etapa musical con un estilo de música más cercano al rock y al punk. “ROCKVATO IS COMING”, escribieron sus emocionados fans en los comentarios.

En sus historia dejó un fragmento de lo que será su nueva propuesta: “Yeah you’re pushing me to the edge/ Prod me, lie to me, ungodly things have been sent/ Here are your tickets to the freak show baby, sci-fi, watch the freak go crazy” en la que se le escucha cantar sobre una base rock repleta de guitarras.

