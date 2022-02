FOTOS y VIDEOS: Misil impacta contra edificio en Kiev; la ciudad reporta 35 heridos

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

Kiev, 26 feb (EFE).- Al menos 35 personas resultaron heridas la pasada madrugada en Kiev, incluyendo dos niños, según el balance de toda la ciudad hecha por su Alcalde, Vitali Klistchko, quien informó también de que un misil ruso impactó contra un edificio de apartamentos en el oeste de la urbe.

NEW local surveillance camera's in #Kyiv provided us with another new angle for the Russian missile that hit the apartment on Lobanovsky avenue #Ukraine pic.twitter.com/9JPY6VE4Rv

Asimismo, Vitali Klistchko, negó hoy mediante un comunicado de su gabinete municipal la presencia de tropas regulares rusas en la ciudad tras una noche de intensos combates e intentos del Ejército ruso de controlar la capital de Ucrania.

No obstante, subrayó que los servicios claves de la ciudad funcionan normalmente y aseguró que el transporte público, incluyendo el metro, que sirve también como refugio antiaéreo, permite trasladar a los trabajadores esenciales a sus puestos de trabajo.

Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT

— Luke Harding (@lukeharding1968) February 26, 2022