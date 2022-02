Kiev queda desierta ante el cerco de tropas rusas; militares y tanques ocupan calles

Por Ignacio Ortega

Kiev, 26 feb (EFE).- El avance de los tanques rusos hacia la capital ucraniana, el toque de queda, las constantes alarmas antiaéreas y el éxodo de su población han convertido Kiev en una ciudad fantasma.

“Quiero pensar que los rusos no van a tomar mi ciudad. Porque, le diré la verdad, nosotros, los ucranianos, no queremos vivir en el país que se llama Federación de Rusia. No. Eso es imposible”, comentó a Efe Nina, física de profesión en un perfecto español.