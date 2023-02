Aparece manta gigante en el Zócalo: “#GarcíaLunaNoSeToca”. Manifestantes la bajan

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– Ciudadanos y simpatizantes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y De la Revolución Democrática (PRD) iniciaron esta mañana su concentración en el Zócalo de la capital mexicana para protestar contra el llamado Plan B, una reforma a los órganos electorales impulsada por el oficialismo.

Desde las 9:30 am cientos de integrantes de la oposición y simpatizantes se congregaron en el Zócalo capitalino para protestar en contra del Plan B de la Reforma Electoral aprobada el pasado miércoles por la mayoría oficialista y aliados del Senado, con 72 votos a favor y 50 en contra.

La consigna principal es nuevamente “El INE no se toca”, la cual se ve en cientos de pancartas y cartulinas que traen consigo los ciudadanos, las cuales, también reprochan y aseguran que el Plan B de la Reforma electoral vulnera la democracia y la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE). “Mi voto no se toca”, “Queremos elecciones libres”, destacan también varias pancartas.

Los participantes, quienes señalan que la democracia está en riesgo, ingresan principalmente por las calles 20 de noviembre, 16 de septiembre, Madero y 5 de mayo debido a que el acceso está restringido por la calle Pino Suárez. Autoridades capitalinas colocaron vallas metálicas en los alrededores del Zócalo como medida preventiva ante la protesta que se llevará a cabo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una medida que suele tomar el Gobierno en la previa de cualquier manifestación que llega al Zócalo.

Esta mañana, el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, dijo que esta concentración es para defender lo que han construido los ciudadanos, “la democracia, la transparencia, la libertad”, para poder seguir votando libremente y “para que el máximo tribunal de justicia impida un Plan B que pretende consumar un fraude electoral”.

También, señaló por medio de un comunicado de prensa que “es un reconocimiento a todas las personas que han luchado durante muchos años para construir y consolidar la democracia en México a través de instituciones sólidas”.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, señaló desde días pasados que no acudirá a la movilización ya que quiere que el INE se mantenga en una posición “prudente” e imparcial a la convocatoria.

“¿Voy a ir? No, no voy a ir. ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón, porque desde el INE queremos ser muy prudentes y muy cuidadosos de no darle herramientas a quienes han querido construir un discurso en contra del INE lleno de mentiras y falacias, diciendo que el INE está en contra”, comentó en sus redes sociales.