Iga Swiatek será nueva número 1 tras victoria y retiro profesional de Ashleigh Barty

Madrid, 26 mar (EFE).- La polaca Iga Swiatek, de 20 años, tras su victoria por 6-2 y 6-0 sobre la suiza Viktorija Golubic en el Abierto de Miami será la próxima número uno del tenis mundial femenino cuando se actualice la lista el próximo 4 de abril.

La retirada de la australiana Ashleigh Barty y su petición de salir de la lista mundial han propiciado el cenit de la polaca que hace menos de año y medio ocupaba el puesto 54.

“Esto es un poco surrealista para mí”, dijo Swiatek tras ganar a Golubic y asegurar el número uno. La polaca, vencedora en Indian Wells la semana pasada, se convierte en la mujer número 28 en llegar a la cima de la WTA, y en la más joven en alcanzarlo desde la danesa Caroline Wozniacki, quien era 216 días más joven, en 2010.

Barty, de 25 años, acumulaba 114 semanas seguidas en la cima del ránking, la cuarta racha de más duración después de Steffi Graff y Serena Williams, con 186, y Martina Navratilova, con 156.

Swiatek ya se ha asegurado el número uno y a partir de aquí cada partido que gane serán puntos de más en la clasificación.

El pasado año, tras Miami, la polaca jugó en Madrid, donde cayó en los dieciseisavos de final batida por, precisamente, Ashleigh Barty, por lo que su margen de mejora en la Caja Mágica también es amplia para asentarse en la cima. Las dificultades para Swiatek llegan después, en Roma, donde venció. Defiende en el Foro Itálico todos los puntos. No puede sumar. Todo lo que no sea ganar supondrá un descuento en sus guarismos.

