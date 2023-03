Edil y 5 integrantes del cabildo de Temaxcaltepec, Oaxaca, mueren luego de volcadura

La camioneta en la que viajaban ocho personas del Ayuntamiento se salió de la carretera y cayó a un barranco a la altura del pasaje Hierba Santa, Oaxaca.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- El presidente municipal de Santa María Temaxcaltepec, Oaxaca, y cinco integrantes más de su Cabildo fallecieron la tarde del sábado al volcarse el vehículo en el que viajaban.

El accidente vial que dejó seis muertos y dos heridos, ocurrió en el paraje Hierba Santa, ubicado entre Temaxcaltepec y Santos Reyes Nopala, cuando la camioneta tipo Urvan se salió de la carretera y cayó a un barranco.

La Policía Estatal confirmó el deceso del Alcalde Martínez Quintas, así como del Secretario del Ayuntamiento, Javier Martínez Pedro; y la Regidora de Obras, Salustiana Cruz Polar.

También perdieron la vida Juliana Faro Rural, Francisco Salunas y Petrona Mendoza Cruz, quienes se desempeñaban como autoridades suplentes.

Las dos personas que resultaron heridas fueron trasladados al Hospital Comunitario de Nopala, mientras elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaban el levantamiento de los cuerpos.

Por este hecho, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, compartió un mensaje en sus redes sociales para enviar sus condolencias a familiares y amigos del Edil, y a sus compañeros del municipio.

— Salomón Jara Cruz (@salomonj) March 26, 2023

“Enviamos nuestras condolencias a los familiares del edil de Santa María Temaxcaltepec, Agustín Martínez Quintas y de cinco integrantes de su cabildo quienes perdieron la vida este sábado tras un accidente automovilístico”, publicó el mandatario estatal.

De acuerdo con cifras oficiales de febrero de 2023, las muertes en accidentes de viales incrementaron un 7.08 por ciento durante 2022, al registrarse en total 16 mil 104 muertes en todo el año, en comparación con los 15 mil 38 registradas en 2021.