El Fonacot ofrece créditos para trabajadores: requisitos, montos y planes de pagos

Los trabajadores que cuentan con un empleo formal en México pueden acceder a un préstamo Fonacot. En el programa “Usted, yo y otros como yo” se detallan los requisitos, los montos de los créditos y los planes de pagos.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– ¿Planeas salir de vacaciones y no te alcanza con lo que ahorraste? El Instituto Fonacot, que este 2024 cumple 50 años, ofrece a los trabajadores que cuentan con un empleo formal un préstamo en efectivo para utilizarlo en la compra de bienes y servicios, así como afrontar cualquier imprevisto o pagos inesperados.

En el programa “Usted, yo y otros como yo”, el cual se transmite todos los lunes por el canal de YouTube de Estudio B, se explican los requisitos, los montos de los créditos y los planes de pagos que ofrece el Fonacot para los empleados que laboran en una empresa afiliada al Instituto.

✅✅✅Tu #CréditoFonacot lo utilizas en lo que más necesites. Recuerda que puedes obtener hasta 4 meses de tu sueldo. Busca más información en https://t.co/BKc3laCyDy pic.twitter.com/MYy0VEXNsV — @Fonacot_oficial (@Fonacot_oficial) March 1, 2024

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA UN CRÉDITO?

Los requisitos para disponer de tu Crédito Fonacot con los intereses más bajos del mercado a través de una transferencia a tu cuenta bancaria y con la comodidad de pagarlo vía nómina son los siguientes:

-Revisar que la empresa donde trabajes esté afiliada al Fonacot.

-Ser mayor de 18 años de edad.

-Tener una antigüedad mínima de 6 meses en tu trabajo actual y para los trabajadores eventuales que estén laborando en dos o más empresas, deben tener un máximo de 5 días hábiles de baja entre cada uno.

-Proporcionar un número de celular para llamada de validación en el momento.

-Dos referencias personales con número telefónico.

-Una cuenta de correo electrónico personal.

-Recibir ingresos a partir de un salario mínimo.

¿QUÉ DOCUMENTOS PIDEN?

Si cumples con todos los requisitos y quieres acceder a un préstamo del Fonacot, deberás llevar los siguientes documentos a la sucursal más cercana a tu domicilio:

-Identificación oficial vigente con fotografía y firma (puede ser credencial para votar o pasaporte).

-Si eres extranjero, debes llevar la Tarjeta de Residente Permanente.

-Un estado de cuenta de tu banco no mayor a tres meses con tu nombre completo y la CLABE interbancaria.

-Comprobante de domicilio con fecha reciente, no mayor a 3 meses, de cualquiera de los siguientes documentos: agua, predial, teléfono, luz, gas, Internet, televisión por cable, un estado de cuenta bancario o estado de cuenta de tu AFORE.

-Los últimos cuatro recibos de nómina consecutivos expedidos por tu empresa para comprobar ingresos. La emisión del último no deberá exceder de 15 días anteriores a tu trámite. Por ejemplo, si tu pago es mensual, no deberá exceder de 31 días. Sin es quincenal, catorcenal o semanal, no deberá exceder de 16 días. Si es por comisión, deben ser cuatro recibos de nómina en los que se muestre la comisión.

Otros documentos adicionales que el Fonacot pide en caso de que tu crédito sea aceptado son:

-Constancia de antigüedad por parte de la empresa.

-Carta u oficio por parte de la empresa donde confirme percepciones fijas permanentes en efectivo.

-Una carta u oficio donde indique las claves y conceptos de percepciones y/o deducciones.

¿CUÁNTO DINERO ME PRESTAN Y CUÁL ES EL PLAZO?

Para definir el monto máximo de tu crédito, el cual puede ser de hasta cuatros meses de tu sueldo, Fonacot considera lo siguiente:

-El total de percepciones fijas, permanentes y en efectivo que aparecen en tu recibo de nómina.

-El total de deducciones que aparecen en tu recibo de nómina.

-La antigüedad en tu centro de trabajo.

-La capacidad de pago mensual que tengas como resultado del análisis de tu recibo de Nómina.

-La capacidad de descuento que quieras que se aplique a tu sueldo mensual, el cual puede ser de 10, 15 o 20 por ciento.

-El resultado de la calificación de tu empresa realizada por el Fonacot.

-El resultado de la consulta de tu historial de pago a una sociedad de información crediticia.

Los plazos para pagar un crédito Fonacot son de 6, 12, 18, 24 y 30 meses con las tasas de interés más bajas que las del mercado. Por ejemplo, pasó de un CAT del 43.5 por ciento, en el 2018, a uno de 25.5 por ciento, casi 18 puntos porcentuales de diferencia.

¿QUÉ PASA SI ME DESPIDEN Y NO PUEDO PAGAR?

Para las personas que ya cuentan con un crédito Fonacot y por algún motivo se quedaron sin empleo y no tienen manera de continuar pagando de forma regular, el Fonacot cuenta con tres esquemas de pagos:

1. PLAN 70/30: Consiste en pagar en una sola exhibición el 70 por ciento de tu adeudo, Fonacot te descuenta el 30 por ciento restante y te condona los intereses que se hayan generado por el atraso en el pago del crédito.

Este plan aplica para aquellas personas acreditadas que no cuentan con relación laboral y cuyo crédito tiene 13 meses o más de haber recibido su último pago o personas que se encuentren laborando en otra empresa que no esté afiliada al Fonacot y deseen liquidar el crédito en una sola exhibición.

2. PLAN 20/20/20: Consiste en pagar el 20 por ciento de tu adeudo, el saldo restante se reestructura a un plazo de hasta 20 meses sin intereses y por cada pago realizado en tiempo y forma, Fonacot te estará otorgando un descuento equivalente al 20 por ciento y la condonación de los intereses que se hayan generado por el atraso en el pago del crédito.

Aplica para aquellas personas que no cuentan con relación laboral o se encuentren en un Centro de Trabajo no afiliado.

3. PLAN 50/50: Consiste en pagar en una sola exhibición el 50 por ciento de tu adeudo, Fonacot te descuenta el 50 por ciento restante y te condona los intereses que se hayan generado por el atraso en el pago del crédito.

El plan aplica para aquellas personas acreditadas que no cuenten con una relación laboral y cuyo crédito tenga tres años o más de haber recibido el último pago.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos