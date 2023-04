“Trump me violó y destruyó mi reputación”, dice escritora en juicio de expresidente

Por Jennifer Peltz y Michael R. Sisak

Nueva York, 26 de abril (AP).— Al principio, pensó que ayudar a Donald Trump a comprar ropa interior femenina en una tienda lujosa sería simplemente un “incidente divertido en Nueva York”.

Incluso cuando el entonces empresario la invitó a pasar al probador cuando ambos se desafiaron a probarse un mono transparente, E. Jean Carroll imaginó que sería algo similar a un guion que había escrito para el programa cómico Saturday Night Live.

Pero a los pocos minutos, “mi única razón para estar viva era salir de ese cuarto”, declaró Carroll el miércoles en el juicio por violación.

Donald Trump can't even be bothered to attend his own rape and defamation trial but he can pop off some derogatory nonsense about E. Jean Carroll right before she is about to testify. One thing is clear: @ejeancarroll has him scared.

cc: Judge Kaplan pic.twitter.com/bDby4vtjWX

— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) April 26, 2023