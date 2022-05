VIDEOS: La nave no tripulada Starliner, de Boeing, vuelve a la Tierra exitosamente

Miami, 26 may (EFE).- La cápsula no tripulada Starliner, de la firma Boeing, aterrizó este miércoles sin contratiempos y a la hora prevista en el desierto de Nuevo México (EU), tras separarse esta tarde de la Estación Espacial Internacional (EEI), adonde llegó el pasado viernes con suministro y equipos.

A las 6:45 de la tarde comenzaron a desplegarse los tres enormes y coloridos paracaídas y se activó el sistema de apertura de airbags en la parte inferior de la cápsula para amortiguar el impacto al tocar tierra, según las imágenes difundidas en directo por la estadounidense Boeing y la NASA.

The @BoeingSpace #Starliner parachuted to a gentle landing on its airbags in New Mexico at 6:49pm ET today. More… https://t.co/MNfD6mWuOT pic.twitter.com/slUTOQH6u3

— International Space Station (@Space_Station) May 25, 2022