La OIM estima que más de 670 personas murieron por un deslave en Papúa Nueva Guinea

Por Rod McGuirk

MELBOURNE, Australia, 26 de mayo (AP).— La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) elevó el domingo a más de 670 personas su estimación de muertos de un enorme alud de tierra en Papúa Nueva Guinea.

La cifra revisada se basaba en cálculos de responsables del pueblo de Yambali y la provincia de Enga sobre que más de 150 viviendas habían quedado sepultadas por el siniestro del viernes, dijo Serhan Aktoprak, jefe de la misión de la OIM en el país. La estimación anterior era de 60 casas.

“Estiman que más de 670 personas [están] bajo la tierra en este momento”, dijo Aktoprak a The Associated Press.

Las autoridades locales habían dado una cifra inicial el viernes de 100 fallecidos o más. Para el domingo apenas se habían recuperado cinco cuerpos y la pierna de una sexta víctima.

