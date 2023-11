Los 41 trabajadores atrapados por el derrumbe de un túnel son rescatados en la India

UTTARKASHI, India (AP).- Los 41 trabajadores que quedaron atrapados en el derrumbe de un túnel en el norte montañoso de la India han sido rescatados luego de permanecer 17 días bajo tierra, informaron el martes las autoridades.

Estallaron aplausos y gritos de júbilo cuando los rescatistas llegaron a donde se encontraban a los trabajadores y empezaron a evacuarlos. Las autoridades les entregaron guirnaldas de flores a los primeros que salieron.

Nitin Gadkari, Ministro de Transportes y Rutas, publicó en la red social X, antes Twitter, que estaba “totalmente aliviado y feliz” tras el rescate de los trabajadores del Túnel Silkyara en Uttarkashi.

Extrajeron a los trabajadores a través de un pasadizo hecho de caños soldados con que los rescatistas atravesaron tierra y piedra. Todos serán sometidos a un examen médico inicial en una instalación dentro del túnel de 13 metros de ancho.

I am completely relieved and happy as 41 trapped laborers in the Silkyara Tunnel Collapse have been successfully rescued.

This was a well-coordinated effort by multiple agencies, marking one of the most significant rescue operations in recent years. Various departments and…

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 28, 2023