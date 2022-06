VIDEOS: Docenas de personas son detenidas en marcha del Orgullo LGBTQ+ en Turquía

ESTAMBUL (AP) — Decenas de personas fueron detenidas en el centro de Estambul luego que las autoridades de la ciudad prohibieron la realización de una marcha del Orgullo gay, denunciaron organizadores el domingo.

La ciudad más grande de Turquía prohíbe la marcha desde el 2015, pero multitudes igualmente se aglomeran cada año para conmemorar el fin del mes del Orgullo gay. Los organizadores dicen que la prohibición es ilegal.

Turkey will not find peace, will not be able to step into the 21st century for as long as it tries to shut down Pride.

Turkey cannot forever be on the wrong side of history. I hope everyone on the streets today stays safe – you will overcome!pic.twitter.com/P11KQtEUUA

— Can Okar (@canokar) June 26, 2022