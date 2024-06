El fundador de WikiLeaks llega a Australia tras firmar pacto de culpabilidad con EU

Aunque el acuerdo con los fiscales lo obligó a admitir su culpabilidad en un único cargo, también le permitió regresar a su país natal sin pasar ningún tiempo en una prisión estadounidense. La declaración de culpabilidad se produjo por la mañana en la corte federal de Saipán, capital de las Islas Marianas del Norte.

Por Jintamas Saksornchai, Alanna Durkin Richer y Eric Tucker

SAIPÁN, Islas Marianas del Norte (AP) — El fundador de WikiLeaks, Julian Assange regresó el miércoles a su país, Australia, a bordo de un avión chárter horas después de declararse culpable de obtener y publicar secretos militares estadounidenses.

El avión de Assange llegó a la capital australiana, Canberra, procedente desde las Islas Marianas del Norte, donde se declaró culpable ante un tribunal de distrito estadounidense de conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada en 2010.

La corte reconoció los cinco años que pasó en una prisión de Londres luchando contra su extradición a Estados Unidos y le permitió regresar a Australia sin cumplir más pena de cárcel.

Assange, se declaró culpable el miércoles de un único delito grave por publicar secretos militares de Estados Unidos, en un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense que garantiza su libertad y pone fin a una saga legal que planteaba cuestiones controvertidas sobre la libertad de prensa y la seguridad nacional.

La declaración de culpabilidad se produjo por la mañana en la corte federal de Saipán, capital de las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense situado en el Pacífico. Llegó al tribunal poco antes del comienzo de la audiencia, vestido con un traje oscuro y la corbata suelta, e ingresó al edificio sin responder preguntas.

Aunque el acuerdo con los fiscales lo obliga a admitir su culpabilidad en un único cargo, también le permitirá regresar a su Australia natal sin pasar ningún tiempo en una prisión estadounidense. Assange había estado encarcelado en el Reino Unido durante los últimos cinco años, luchando contra su extradición a Estados Unidos por una acusación bajo la Ley de Espionaje que podría haber conllevado una larga pena de prisión. El acuerdo permite a ambas partes atribuirse cierta victoria, ya que el Departamento de Justicia ha podido resolver sin juicio un caso que planteaba espinosas cuestiones jurídicas y que podría no haber llegado nunca a un jurado dado el lento ritmo del proceso de extradición. Mientras tanto, la esposa de Assange, Stella, dijo a la cadena BBC que estaba “eufórica” por la noticia. WikiLeaks, el sitio web de filtración de secretos que Assange fundó en 2006, aplaudió el anuncio del acuerdo y dijo que estaba agradecido con “todos los que estuvieron a nuestro lado, que lucharon por nosotros y que permanecieron totalmente comprometidos en la lucha por su libertad”.

El avión que transportaba al excéntrico experto informático y editor de Internet aterrizó más de dos horas antes del inicio previsto de la audiencia en la que se declarará culpable de un delito grave por publicar secretos militares de Estados Unidos, como parte de un acuerdo que lo exime de pasar más tiempo en prisión en Estados Unidos tras años encarcelado en el Reino Unido mientras luchaba contra su extradición a Estados Unidos.

Llegó en un vehículo blanco, con traje oscuro y corbata suelta, y fue escoltado hasta el interior del Tribunal mientras ignoraba las preguntas de los periodistas.

La audiencia, que se celebra en las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense situado en el Pacífico, es la sorprendente culminación de la persecución que durante años ha llevado a cabo el Gobierno de Estados Unidos contra el editor, a quien se ha retratado tanto de héroe como de delincuente por haber sacado a la luz cientos de miles de documentos militares confidenciales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos accedió a celebrar la audiencia en la remota isla porque Assange se oponía a ir al territorio continental de Estados Unidos y porque está cerca de Australia, adonde regresará después de declararse culpable.

NOW: Julian Assange has arrived on US territory at Saipan Island to formalise the plea deal that should never have had to happen. #AssangeJet pic.twitter.com/Q0Lqaaeye8 — WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024

Las autoridades judiciales británicas confirmaron que Assange salió del Reino Unido el lunes en la noche tras recibir libertad bajo fianza en una audiencia secreta la semana pasada.

La declaración de culpabilidad, que debe ser aprobada por un Juez, pone fin de forma repentina a un caso penal de intriga internacional, y a la persecución que durante años ha llevado a cabo el Gobierno de Estados Unidos contra un editor cuyo popular sitio web de intercambio de información secreta lo convirtió en un ídolo para muchos defensores de la libertad de prensa que afirmaban que actuaba como periodista por sacar a la luz delitos cometidos por el ejército de Estados Unidos. Los investigadores, por el contrario, han afirmado en repetidas ocasiones que sus acciones infringieron leyes destinadas a proteger información delicada y pusieron en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.

Los abogados de Assange no han respondido a una petición de comentarios.

Imagine. From over 5 years in a small cell in a maximum security prison. Nearly 14 years detained in the UK. To this. For the “privilege” Julian Assange must pay over half a million US dollars. Please help if you can: https://t.co/bBkYB5mycE #AssangeJet pic.twitter.com/Qau948K94v — WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024

En un comunicado publicado en X, WikiLeaks dijo que Assange subió a un avión y partió de Reino Unido el lunes después de salir de la prisión británica. WikiLeaks celebró el anuncio del acuerdo, y dijo que estaba agradecida por “todos los que estuvieron a nuestro lado, lucharon por nosotros, y se mantuvieron totalmente comprometidos en la lucha por su libertad”.

“WikiLeaks publicó historias inéditas de corrupción gubernamental y abusos contra los derechos humanos, haciendo que los poderosos rindieran cuentas por sus actos. Como editor en jefe, Julian pagó duramente por estos principios, y por el derecho de la gente a saber”, dijo WikiLeaks.

El Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, que ha hecho campaña para que Estados Unidos abandone su campaña legal contra a Assange, dijo al Parlamento que un enviado de Australia había volado con Assange desde Londres.

JULIAN ASSANGE IS FREE Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a… — WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024

“Al margen de la opinión que tenga la gente sobre la actividad del señor [Julian] Assange, el caso se ha alargado demasiado. Su encarcelamiento continuado no aporta nada y le queremos de vuelta en Australia”, añadió Albanese.

El acuerdo garantiza que Assange admitirá su culpabilidad, al tiempo que le libra de cualquier pena de prisión adicional. Pasó años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, después de que las autoridades suecas pidieran su detención por acusaciones de violación antes de ser detenido en Reino Unido.

Se prevé que Assange sea sentenciado a los cinco años que ya ha pasado en una prisión británica de alta seguridad, donde además ha luchado para evitar su extradición a Estados Unidos para hacer frente a los cargos, un proceso que se ha desarrollado en una serie de audiencias en Londres. El mes pasado, Assange ganó el derecho a apelar una orden de extradición, después de que sus abogados argumentaran que el Gobierno de Estados Unidos había dado garantías “manifiestamente inadecuadas” de que tendría las mismas protecciones de libertad de expresión que un ciudadano estadounidense si era extraditado desde Reino Unido.

The Australian Government has consistently said that Mr. Assange’s case has dragged on for too long, and that there is nothing to be gained by his continued incarceration. We want him brought home to Australia. pic.twitter.com/1Ju5u88cH9 — Anthony Albanese (@AlboMP) June 25, 2024

Assange ha sido aclamado por muchos en todo el mundo como un héroe que reveló crímenes militares en Irak y Afganistán. Entre los archivos publicados por WikiLeaks figuraba un video de un ataque con helicópteros “Apache” perpetrado en 2007 por las fuerzas estadounidenses en Bagdad, en el que murieron 11 personas, entre ellas dos periodistas de Reuters.

Sin embargo, su reputación se vio empañada por las acusaciones de violación, que ha negado.

La acusación del Departamento de Justicia desclasificada en 2019 culpaba a Assange de instar y ayudar a la analista de inteligencia militar estadounidense Chelsea Manning a robar despachos diplomáticos y archivos militares que WikiLeaks publicó en 2010. La Fiscalía acusó a Assange de dañar la seguridad nacional al publicar documentos que perjudicaron a Estados Unidos y sus aliados, y asistieron a sus adversarios.